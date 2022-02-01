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Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "Çin Işık Festivali" ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "Çin Işık Festivali" ziyaretçilerini ağırladı

01.02.2022 11:17
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "Çin Işık Festivali" ziyaretçilerini ağırladı

NOVI Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Liman Parkı'nda, "Çin Yeni Yılı" kutlamaları dolaysıyla düzenlenen "Çin Işık Festivali" etkinliği ziyaretçilerin büyük beğenisi topladı.

NOVI Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Liman Parkı'nda, "Çin Yeni Yılı" kutlamaları dolaysıyla düzenlenen "Çin Işık Festivali" etkinliği ziyaretçilerin büyük beğenisi topladı.

Festivalde, Çin ejderhası, hayvan krallığı, büyülü geyik, sihirli balık gibi birçok ışık gösterisi, başta çocuklar olmak tüm ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Festivalin organizatörü Slobodan Trkulja, Çin'in popüler ışık gösterisini, Sırbistan'da halkın beğenisine sunarak iki ülke arasında kültür alışverişi oluşturmayı hedeflediğini ifade ederek "Çin Yeni Yılı kutlamaları vesilesiyle Çin Işık Festivali etkinliğini düzenlemek istedim." dedi.

Trkulja, "Bu yıl Çin Yeni Yılı'nı, Belgrad ve Novi Sad'da fantastik ışık yerleştirmeleriyle kutlayacağız. Bu vesileyle yakın ilişkilerimizin olduğu dost ülke Sırbistan ve Çin arasındaki bağların, halklarımız arasında da oluşmasına katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Festivalin, Balkanopolis Modern Gelenek Merkezi tarafından düzenlendiğini hatırlatan Trkulja, "Sırbistan Cumhuriyeti hükümeti, Novi Sad Belediyesi, Belgrad Belediyesi ve Çin'in Sırbistan Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen festival, 13 Şubat 2022'ye kadar ziyarete açık olacak." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Çin Işık Festivali ziyaretçilerini ağırladı
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Çin Işık Festivali ziyaretçilerini ağırladı
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Çin Işık Festivali ziyaretçilerini ağırladı
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Çin Işık Festivali ziyaretçilerini ağırladı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Liman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 'Çin Işık Festivali' ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika


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