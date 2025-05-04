Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili Önder, 'Celal'in Treni' filminin vizyonuna girmeden yaşamını yitirdi.

04.05.2025 12:09
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İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, rol aldığı 'Celal'in Treni' filminin vizyona girmeden hayatını kaybetmesi, sanat dünyası ve sevenlerini üzdü. Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, "Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi" dedi. Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtip, üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ardında eserler bıraktı. Özellikle son filmi 'Celal'in Treni' ile sinema dünyasında bir kez daha adından söz ettirdi. 2024 yapımı film, Gökalp Yamen'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olmasının yanı sıra Önder'in son filmi olarak önem taşıyor. Yamen ve Seyit Ali Çelik'in kaleme aldığı senaryo, yapımcı Zafer Kaya tarafından hayata geçirildi.

Film, Kars'ta film çekmek isteyen fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal'in yegane hayali olan bir sinema filmi çekip yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmak istemesini konu alıyor. Önder'in mizahi performansıyla renk kattığı film, uluslararası festivallerde başarı elde etti.

'KURGU SÜRECİNDE VERDİĞİ FİKİRLER ÇOK KIYMETLİYDİ'

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, filmin Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York'taki festivallerde ödüller kazandığını belirterek, "Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. 'Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş' derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana 'Burası olmamış, bir daha çek' demeliydi. Öğrenecek çok şeyimiz vardı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam" dedi.

Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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