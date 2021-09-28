Sivas Şehir Müzesi 17 günde 15 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Sivas'ta 17 gün önce açılan, kentin tarihi ve kültürünün tanıtıldığı Şehir Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Kentte 1884 yılında dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından inşa edilen tarihi valilik binasının zemin katında hizmete açılan müzede, şehrin tarihini ve kültürel değerlerini anlatan objeler yer alıyor.

Kentin tarihi, gelenekleri, yemek kültürü, el sanatları, marka değerleri ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin tanıtıldığı müze ücretsiz gezilebiliyor.

Vatandaşlarla müzeyi gezen Vali Salih Ayhan, tarihi yapının açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Ayhan, 17 günde 15 bin kişinin gezdiği müzenin şehrin özeti olduğunu belirtti.

Müzede kentin folkloru, mimarisi, yaşam tarzı, sağlığı, turizmi, sporu, sanatı, yetiştirdiği değerleri ve geçmişinin anlatıldığını aktaran Ayhan, "Aslında şehri var eden insanlardır, insanların ürettikleridir. Biz farkında olmadan tarih yazıyoruz, yaşam kültürü oluşturuyoruz. Belki 100 yıl sonra bizim ürettiğimiz bazı enstrümanlar, kullandığımız eşyalar, sözlü ve yazılı kültür müzelik olacak." dedi.

Ayhan, şehir müzesi yapmanın çok zor olduğuna dikkati çekerek, "İğneyle kuzu kazarak bu müzeyi oluşturmaya çalıştık. Eksiğimiz olabilir, vatandaşlar da katkı yapabilir." diye konuştu.

Müzelerin önemine vurgu yapan Ayhan, "Müzecilik medeniliğin, modernleşmenin ve zenginliğin bir alametidir. Bu bir kültürdür, kültüre sahip çıkmak lazım. Sistem değişir, isimler değişir ama kültürün ve medeniyetin varsa her zaman ayakta durabilirsin. Onun için biz kadim kültürümüzü bu şekilde muhafaza etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.