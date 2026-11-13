Sivas'ta Çifte Minareli Medrese restorasyonla depreme dayanıklı hale getirilecek - Son Dakika
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Sivas'ta Çifte Minareli Medrese restorasyonla depreme dayanıklı hale getirilecek

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Sivas\'ta Çifte Minareli Medrese restorasyonla depreme dayanıklı hale getirilecek
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Sivas\'ta Çifte Minareli Medrese restorasyonla depreme dayanıklı hale getirilecek
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Sivas'taki Çifte Minareli Medrese'de 2026 itibarıyla yeniden başlatılan kapsamlı restorasyon sürüyor. 1271'de inşa edilen ve 755 yıldır ayakta kalan medrese, depreme dayanıklı hale getirilip özgün çinileri korunacak; güneyindeki zaviye bölümünde arkeolojik kazı yapılacak.

Sivas'ta 1271 yılında devletler arasındaki rekabet dolayısıyla inşa edilen ve 755 yıldır ayakta olan Çifte Minareli Medrese'de restorasyon sürüyor. Tarihinin en geniş kapsamlı restorasyonuna alınan medrese, depreme dayanıklı hale getirilerek kendine özgün çinileri korunacak.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, içerisinde yer alan tarihi eserler ile turistlerin uğrak mekanı oluyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Tarihi Kent Meydanı'nda 3 farklı dönem eserlerinin görüldüğü kentteki her tarihi yapının farklı bir hikayesi bulunuyor. 1271 yılında İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan ve o dönemde hadis ve tefsir ilimlerinin okutulduğu Çifte Minareli Medrese, mimarisi ile dikkat çekiyor.

"Selçuklu sanatının seçkin örnekleri arasında yer almaktadır"

Taç kapısı ve çinili minareleri ile ilgi odağı olan medrese, yıllar içerisinde farklı alanlarda kullanıldı. Hastane, askeri rüştiye ve ilkokul olarak da kullanılan medrese için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon projesi hazırlanmış, ağustos ayında çalışmalara başlanmıştı.

Restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Döneminde hadis ve tefsir ilimlerinin okutulduğu medrese, anıtsal taç kapısı ve çini süslemeli çift minaresiyle Selçuklu sanatının seçkin örnekleri arasında yer almaktadır" dedi.

Geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor

Çifte Minareli Medrese'nin tarih boyunca çeşitli tahribatlara uğradığını ifade eden Çalışkan, "19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde büyük ölçüde harap durumdadır. 1882 yılında medresenin kalıntıları kaldırılarak yerine hastane inşa edilmiş, ancak Halil Edhem Eldem'in gayretleriyle anıtsal giriş cephesi destek duvarlarıyla korunabilmiştir. Daha sonraki yıllarda eser, Askeri Rüştiye ve İsmet Paşa İlkokulu olarak kullanılmıştır. 1960 yılında bu yapıların yıkılmasının ardından, 1963-1965 yılları arasında Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla medresenin temel ve duvar kalıntıları yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Çifte Minareli Medresede, 2008-2010 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen yılların ardından, bu önemli kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla 2026 yılı itibarıyla medresemizde yeniden kapsamlı bir restorasyon süreci başlatılmıştır. Bu yeni restorasyon kapsamında önceliğimiz, çift minarenin depreme karşı dayanıklılığını artırmak ve özgün çini süslemelerini korumaktır. Restorasyonun önemli aşamalarından biri de medresenin güneyinde yer alan zaviye bölümüdür. Burada yapılacak arkeolojik kazılarla tarihi kalıntılar ortaya çıkarılacak, belgelenecek ve koruma altına alınacaktır. Bu kalıntıların ziyaretçiler tarafından görülebilmesi amacıyla üzerinde gezi güzergahı oluşturulması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüncelSivasSon Dakika

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