Sivas’ta Genç Şairler Buluşması

Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Gündönümü Şiir Akşamları-14 Genç Şairler ve Yazarlar Buluşması" adlı program düzenlendi.

Geleneksel olarak gündönümlerinde yapılan şiir akşamları programı, şiir ve hikaye kitabı çıkaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edebiyat öğretmeni Hüseyin Kaya'nın koordinesinde hazırlanan programda, yazdıkları kitaplardan hikaye ve şiirler okuyan öğrencilerin eserleri büyük beğeni topladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada, insanlığın dijital bir dünyanın denizinde çırpındığı bir çağda okuyan, kağıda ve kaleme dokunan, eserler üreten gençlerin olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Dünyaya barış ve güzellikleri okuyan ve yazan bu gençlerin getireceğini belirten Yılmaz, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Bilsem Müdürü Abdullah Toker ise öğrencilerin yazma serüvenleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda öğrencilere hediye ve belge takdim edildi.