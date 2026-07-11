Sivas\'ta Yaşayan Miras Şöleni Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlenen Sivas Yaşayan Miras Şöleni Tarihi Kent Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Şölen, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleşen "Sivas Yaşayan Miras Şöleni" açılış törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek konuşmasında, Sivas'ın köklü medeniyet mirasından bahseden, asıl gücün geçmişten devralınan kültürü ve usta-çırak geleneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmek olduğunu vurgulayarak; "şüphesiz bir milleti güçlü kılan yalnızca inşa ettiği şehirler, yollar ve binalar değildir. Asıl güç; geçmişten devraldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir. İşte bu anlayış doğrultusunda, Yaşayan Miras Şöleni vesilesiyle bugün bir aradayız. Bilindiği üzere Sivas, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; köklü geçmişi, zengin kültürel mirası ve güçlü medeniyet birikimiyle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden birisidir. Selçuklu'nun ihtişamını, Osmanlı'nın zarafetini ve Cumhuriyetimizin kuruluş ruhunu aynı şehirde buluşturan Sivas, geçmişle geleceği birbirine bağlayan güçlü bir medeniyet köprüsüdür. Ancak Sivas'ın zenginliği yalnızca taşa işlenmiş eserlerle sınırlı değildir. Aşıklarıyla, ozanlarıyla, sazıyla, sözüyle ve türküleriyle yüzyıllardır yaşayan kültürel hafızamız da bu şehrin en büyük hazinelerinden birisidir. Bu yönüyle Sivas, haklı olarak "Aşıklar ve Ozanlar Şehri" unvanını taşımaktadır. Bu köklü kültür, geleneksel el sanatlarımızda da bütün canlılığıyla varlığını sürdürmektedir. Halı ve kilim dokumacılığından bıçakçılığa, gümüş işlemeciliğinden bağlama yapımına, çömlekçilikten ahşap işlemeciliğine kadar pek çok geleneksel sanatımız asırlardır usta-çırak geleneğiyle bizlere kadar ulaşmıştır" diye konuştu.

"Birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağız"

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sivas Valiliğimiz ve Belediyemizin iş birliğiyle gerçekleşecek bu etkinlik sayesinde, ülkemizin dört bir yanından şehrimize gelen birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağız. Böylece, bu topraklarda ne kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuza bir kez daha şahitlik edeceğiz. Şehrimizin kalbi diyebileceğimiz, bir yanda Selçuklu, diğer yanda Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı tarihi bir mekandayız. Böylesine anlamlı bir alanda, bu kadar güzel bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Sivas, son derece zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Bizlerin bu mirasa ne denli sahip çıktığı, buradaki tarihi eserlerde çok net bir şekilde görülmektedir. Sivaslılar, tarihi ve kültürel değerlerine gerçekten çok bağlıdır. Şehrimizde böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için başta Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimizin önderliğinde, Sivas Belediyemizle birlikte katkı sunan tüm paydaş kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kültür, geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütünüdür"

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, Konuşmasında geleneksel değerlerin korunarak modern çağa taşınmasının hayati önemine dikkat, "Kültür, bir milletin ortak hafızasıdır. Geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütünüdür. Aynı zamanda insanın ait olduğu topluma olan bağını güçlendiren, kimliğini şekillendiren ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bugün hepimiz biliyoruz ki; milletleri ayakta tutan yalnızca ekonomik güçleri ya da fiziki sınırları değildir. Milletleri güçlü kılan, sahip oldukları kültürel miras, ortak değerler ve köklü geleneklerdir. Çünkü aidiyet duygusu güçlü olan toplumlar, geleceğini de güçlü bir şekilde inşa eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak düzenlediğimiz Yaşayan Miras Şöleni de bu anlayışın bir yansımasıdır. Geleneksel el sanatlarımızdan sahne sanatlarımıza, müziğimizden süsleme sanatlarımıza kadar köklü mirasımızın yaşayan temsilcilerini vatandaşlarımızla buluşturuyor; kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve aktarılmasına katkı sunuyoruz. Bu yıl 15 şehirde gerçekleştirilecek olan şölenlerimizin 8. durağı olan Sivas'ta 2. kez 58 farklı şehirden gelen 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcımızla bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şölenimizin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Dr. Yılmaz ŞİMŞEK Beyefendiye ev sahipliği için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca şölenimize katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Adem Uzun'a, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Aziz Erdoğan nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşayan Miras Şöleni'nin kültürel mirasımıza sahip çıkma bilincini daha da güçlendirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ev sahipliği yapan Sivas'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 59 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kayıtlı toplam 61'i geleneksel el sanatlarından olmak üzere 204 sanatçı bulunuyor.

Etkinlikle, 58 ilden toplam 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkarın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı etkinlik, Sivas'ta sanatseverlerle buluşuyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan şölen, Sivas'ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleşmesine katkı sağlıyor. Sivas'ta ikinci kez düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı sunuyor. - SİVAS