Sivas Yıldızeli'nde kavaklar sarı, turuncu ve kızıla dönüşerek dronla görüntülendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sonbaharın gelişiyle kavak ağaçlarının yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

Şeyhhalil, Akkoca ve Çöte köylerindeki kavak ağaçlarında sonbaharın renklerinin hakim olması doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Sarı, turuncu ve kızıl tonların bir araya gelmesiyle oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.