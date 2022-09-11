SARAYBOSNA - "Saraybosna Safarisi", "insan avını" beyaz perdeye aktaracak - Son Dakika
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SARAYBOSNA - "Saraybosna Safarisi", "insan avını" beyaz perdeye aktaracak

11.09.2022 12:34
SARAYBOSNA - "Saraybosna Safarisi", "insan avını" beyaz perdeye aktaracak

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta bazı zenginlerin başkent Saraybosna'da "insan avına" çıkmak için Sırp askerlerine para verdiği gerçeğini anlatan "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli bu akşam perdeye yansıyor.

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta bazı zenginlerin başkent Saraybosna'da "insan avına" çıkmak için Sırp askerlerine para verdiği gerçeğini anlatan "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli bu akşam perdeye yansıyor.

"Saraybosna Safarisi" belgeseli, Bosna Hersek'te bu yıl 5.'si dün başlayan ve 13 Eylül'e kadar devam edecek Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC) gösterilecek.

Zupanic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselde Saraybosna kuşatması gerçeğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Belgeselin savaş zamanında Saraybosna etrafındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mevzilerini ziyaret ederek "insan avına" çıkan zenginleri konu aldığını aktaran Zupanic, "insan avının" ilk durağının Belgrad olduğunu ve proje üzerinde 3 yıldan uzun süre çalıştıklarını söyledi.

Zupanic, safariyi ilk kez 2019'da yapımcı Franci Zajc tarafından dinlediğini belirtti ve Zajc'ın 1993 ve 1994'te farklı hikayeler duyduğunu, bu hikayelerden birinin de "safari" olduğunu ifade etti.

Filmin Slovenya ve İstanbul'da da gösterilmesi planlanıyor

Bu hikayenin inanılması güç olduğuna, Zajc'ın şahitleri bulunduğuna ve kendisinin de bu şahitler ile tanıştığına dikkati çeken Zupanic, "Ona inandım ama film için yeterli değildi. Bir şahitle hikayeyi yazmak mümkün değil." dedi.

Zupanic, daha fazla şahit aramak için çalışmalara koyulduklarını ifade etti ve şunları kaydetti:

"Zajc burada asıl sorumluydu. Bosna Hersek'te bağlantılı olduğu kişiler olduğu için araştırmaları o yaptı. İlk olarak Bosnalı bir yazarı buldu ve onun aracılığı ile Bosna savaşında Bosna Hersek Ordusu'nda istihbarat subayı olarak çalışan Edin isminde biriyle tanıştı."

Daha fazla şahit bulduklarını ancak bazı insanların korktukları için konuşmak istemediğini ifade eden Zupanic, filmin 2 şahit ve 3 keskin nişancı kurbanının ifadelerinden oluştuğunu söyledi.

Filmin prömiyerinin Saraybosna'da yapılacağını vurgulayan Zupanic, "Çok mutluyum çünkü bence bu her şeyden önce bir Saraybosna hikayesi ve buradan başlamasaydık kendimi iyi hissetmezdim." dedi.

Zupanic, filmin Slovenya ve İstanbul'da da gösterilmesini planladıklarını kaydetti.

Saraybosna Kuşatması

Sırp askerlerinin 5 Nisan 1992 tarihinde başlattığı kuşatma, savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın imzalandığı 14 Aralık 1995'e kadar sürdü.

Modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında şehre yaklaşık 500 bin bomba düşmüş, 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmiş, binaların yüzde 80'den fazlası zarar görmüş, altyapı tamamen harap edilmişti.

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'Saraybosna Safarisi' belgeseli Bosna Hersek'teki 'insan avını' beyaz perdeye aktardı 'Saraybosna Safarisi' belgeseli Bosna Hersek'teki 'insan avını' beyaz perdeye aktardı 'Sen Deli Ben Deli' filmi Antalya'da çekilecek 'Sen Deli Ben Deli' filmi Antalya'da çekilecek
Kaynak: AA

Saraybosna, Yönetmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SARAYBOSNA - 'Saraybosna Safarisi', 'insan avını' beyaz perdeye aktaracak - Son Dakika

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