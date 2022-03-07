Kışın en sert geçtiği iller arasında yer alan Ardahan'da emekli itfaiye görevlisi, güvercinlerin aç kalmaması için yemleme çalışması yapıyor.

Ardahan Belediyesinden emekli itfaiye görevlisi Tuncer Aktürk, kış aylarında hem kar yağışı hem de soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yalnız bırakmıyor.

Kış ayları boyunca satın aldığı yemlerle güvercinleri besleyen Aktürk, ilkbahar gelmesine rağmen hala karla kaplı olan kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede buğday, arpa gibi tahıl ürünleri temin eden Aktürk, bunları güvercinlerin yoğun olduğu alanlara götürüyor.

Milli Egemenlik Parkı'na da yem bırakan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, güvercinler ve diğer kuşların arazilerin karla kaplı olması ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Her sabah güvercinlere yem bıraktığını ifade eden Aktürk, "Kış boyunca yaptığım yemlemeyi ilkbaharda da sürdürüyorum. Bu günler kuşlar için çok daha önemli. Çünkü yumurtalama dönemine girdiler. Dolayısıyla en azından karlar eriyene kadar onlara daha çok sahip çıkmamız lazım." dedi.