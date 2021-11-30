GAZİANTEP - Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor - Son Dakika

Yemek yazarı Vedat Milor'un sosyal medya hesabından "Gaziantepli ustaların yaptığı baklava dünya çapında bir şaheser. Ama düşünün, şöyle Batı'da pastacılık eğitimi almış bir modern şef çıkıp da hamuru daha da geliştirse, şerbetle oynasa, sunumu daha farklı yapsa nasıl olur?" şeklindeki açıklamasına Gaziantep'in önde gelen baklava ustaları cevap verdi.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, 34 yıllık baklava ustası olduğunu, işe çıraklıktan başladığını anlattı.

Türkiye'nin AB tarafından tescil edilen ilk ürünün baklava olduğunu belirten Aktaş, baklavada modernizenin mümkün olmadığını söyledi.

Baklavanın lezzetini geleneksel yöntemden aldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Baklavanın yapım aşamasında modernize olacak bir durum yok. Yani bunun açılımı, yapımı, dilimlenmesi gibi. Biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz. Bazı şeyler değişebilir ama yapımı, şekerlenmesi ve dilimlenmesinde değişme olmaz. Baklavanın yapımında değil de sunumunda değişiklik yapılabilir. Çeşit çeşit dizilebilir, ters konulabilir."

Baklava ustası Mehmet Urtekin ise baklavanın bin bir emekle yapıldığını ifade etti.

Baklavanın her aşamasında ciddi emek isteyen bir ürün olduğunu ifade eden Urtekin, "Gaziantep baklavasının reçetesi yüz yıllardır aynı. Çırak ustadan ne gördüyse onu yapıyor. Ama sunum sürekli değişiyor. Değişik ve farklı olarak sunulabilir. Tadını, yapımını ve özelliğini hiç bir zaman değiştirmiyoruz." dedi.

Baklava ustası İsmail Yılmaz da baklavanın yapımında değişikliğin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Baklava sunumunun değişebileceğini söyleyen Yılmaz, "Baklavanın yüz yıllardır yapımında hamur açma, şerbet aşaması fıstık içeriği kalitesinde değişiklik olmaz. Ama sunum her zaman esnektir. Ekmek yüzyıldan beri içeriği değişmiyor. Baklavanın içeriği değişmez. Değişirse farklı tat alır. Ama diğer hususlar değişiklik gösterir." değerlendirmesinde bulundu.