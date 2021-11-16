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Bakan Karaismailoğlu: "Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda"

16.11.2021 10:02

Bakan Karaismailoğlu: "Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda" Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan seyahat severlere iyi haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan seyahat severlere iyi haber geldi.

Bakan Karaismailoğlu: "Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan seyahat severlere iyi haber

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan seyahat severlere iyi haber geldi. Bakan Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini, ilk seferin ise 29 Mayıs 2019'da yapıldığını anımsattı.

Pandemi nedeniyle seferlere 2020 Mart ayının ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Ankara- Kars arasındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara' dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan Çarşamba, Cuma; Kars' tan Cuma ve Pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek" dedi.

"Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor" diyen Karaismailoğlu, trenin sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluştuğunu kaydetti.

İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının, seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğini ifade etti.

Yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi değerleri görüyor

Bin 300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yolcular farklı lezzetleri tadarken, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor. Turistik Doğu Ekspresi sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunuyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars arasında; İliç ve Erzurum'da, Kars-Ankara arasında; Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik alanı Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor."

Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda
Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda

Adil Karaismailoğlu, Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Karaismailoğlu: 'Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yollarda" - Son Dakika
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