700 yıllık hamamda yeni bölümler ortaya çıktı - Son Dakika

700 yıllık hamamda yeni bölümler ortaya çıktı

TOKAT - Tokat'ta restorasyon çalışmaları devam eden 700 yıllık Mustafa Ağa Hamamında sıva ve dolgu malzemesi altında kalan niş adı verilen bölümler ortaya çıkartıldı.

Tokat'ta, yaklaşık 17 yıldır kapısına kilit vurulu olan tarihi hamamda restorasyon çalışmaları yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Hamama gelenlerin kıyafetlerini çıkartarak koyduğu niş adı verilen bölümler sıva altından çıktı. Hamamın toprak altında kalan kubbeleri de yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartıldı. 600 günde restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanan hamamın müze olarak hizmet vermesi planlanıyor. Türk kültüründe ve sosyal hayatında önemli yer tutan hamamların genel özellikleri ile gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ahi Vakfı Mevlevi Mührettin Vakfı Temsilcisi Ali Akevren, çok büyük tamire ihtiyaç olan hamamı vakfın bir geliri olmadığı için restore ettiremediklerini, uzun yıllar atıl durumda kaldığını söyledi. Tokat Valisi Ozan Balcı'nın destekleri il hamamın il özel idaresine 49 yıllığına kiralamanın karşılığında restore edilmesini kararlaştıklarını belirten Akevren, "Hamam 49 yıl sonra yine ailemize devredilecek. Buranın müze olmasıyla hamam kültürü 100 yıllarca yaşayacak. Ondan da çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Mimar Seda Kavukcuoğlu Yüzer ise hamamda yapılan restorasyon çalışmalarında özgün tarihi hamamlarda olmayan bazı bölümlerin ortaya çıktığını söyledi. Restorasyon çalışmalarında yapıya sonradan eklenen özgün haline aykırı olan kısımların temizlenme aşamasını bitirdiklerini belirten Kavukcuoğlu, "Bu esnada erkekler kısmında karşımıza daha önce diğer hamamlarda yani özgün tarihi hamamlarda görmediğimiz birkaç detay çıktı. Bunlardan en önemlisi soyunmalık kısmında duvarlarda bulunan soyunma nişleri idi. Bunlar mekanın içerisinde bütün duvarları çevreleyecek şekilde birbirini takip eden kemerli soyunma nişleri. Bunlar sonradan yapılan sıva, duvar örüntüleriyle kapatılmıştı. Restorasyon çalışmalarında yapıdaki muhtes kısımları ayıklarken bunlarla karşılaştık. Buna göre projeleri revize edildi. Tokat'taki diğer hamamlarda böyle bir niş ağı görmedim. Soyunma kabinleri genel olarak soyunmalık kısmında ahşap yapı elemanlarıyla yapılmış durumda olurdu" dedi.

Tarihi hamamın restore edildikten sonra hamam müzesi olarak işletileceğini belirten Kavukcuoğlu, "Bölgede özgün işleviyle çalışan hamamlarımız mevcut. Mustafa Hamamı'nın konumu nedeni ile hamam olarak kullanılmasında bir takım sıkıntılar açığa çıkıyordu. Bunu hamam olarak işleten işletmecilerden de öğrenmiştik. O yüzden müze olarak işletilmesi uygun bir karar oldu. Bir hamam müzesi olarak kadınlar ve erkekler kısmının insanlara hamam kültürünün yansıtıldığı bir müze olarak işlev verecek" diye konuştu.