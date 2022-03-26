Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz"

26.03.2022 13:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Adana'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene 10'uncusu düzenlenen 'Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceklerini...

Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Adana'da

ADANA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene 10'uncusu düzenlenen 'Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceklerini aktararak, "Sadece kültür, sanat ve turizm değil gastronomiyle de desteklenen bir karnaval oldu. O açıdan biz bakanlık olarak bunu başarılı buluyoruz. Önümüzdeki sene itibariyle bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede geniş katılım haline getirmek için destek vereceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ve bu sene 10'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmak üzere Adana'ya geldi. Sabah saatlerinde kentteki bir otelde ünlüler ve gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Ersoy, ardından Portakallı Lezzetler Yarışması'ndaki stantları gezdi.

Burada yapılan yemekler ve pastalar hakkında bilgi alan Ersoy, Adana Kebap pişirmek için de mangal başına geçti.

Ardından gazetecilere konuşan Bakan Ersoy, "10 yıllık bir gelenek çok başarıyla geliştirildi. Bu da çok önemli. Çeşitlilik olması da önemli. Sadece kültür, sanat ve turizm değil gastronomiyle de desteklenen bir karnaval oldu. O açıdan biz bakanlık olarak bunu başarılı buluyoruz. Önümüzdeki sene itibariyle bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede geniş katılım haline getirmek için destek vereceğiz. Süreç uzatılırsa, 3 gün ile sınırlı kalmayıp daha fazla uluslararası etkinlikler olursa hem turist gelişi hem de Adana'nın markalaşması adına daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Adana Kebap'ın sırlarının da ustasında olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Mangal başına geçtiğimde kebabın sırlarını ustasından istedim ama sırrı ustada. Kasaptan başlayıp ızgaraya kadar süren bir yolculuk var. Önemli olan bu deneyimlerin gelecek nesillere aktarılarak kalıcı hale getirilmesi ve mümkünse Adana dışına taşınabilmesi" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Bakan Ersoy, akşam düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kortejine ve resmi açılışına katılacak.

Son dakika haberi... Bakan Ersoy: Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz
Son dakika haberi... Bakan Ersoy: Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz
Son dakika haberi... Bakan Ersoy: Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz

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Mehmet Nuri Ersoy, Portakal, Turizm, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Bakan Ersoy: 'Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz" - Son Dakika
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