Üye Girişi
Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı

23.11.2021 11:26

Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı Şırnak'ta yakalanan huzur ve güven ortamıyla 1 yılda 5 ulusal organizasyon yapıldı İçişleri Bakanlığı ve Şırnak valiliğince yürütülen güvenlik konsepti projesi ile Cudi Dağında güven ve huzur hakim oldu.

Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı

Şırnak'ta yakalanan huzur ve güven ortamıyla 1 yılda 5 ulusal organizasyon yapıldı

ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığı ve Şırnak valiliğince yürütülen güvenlik konsepti projesi ile Cudi Dağında güven ve huzur hakim oldu. Geliştirilen güvenlik konsepti kapsamında Cudi Dağında yapılan 22 güvenlik kulesi ve yollar sayesinde ulaşım kolaylaştı. 13 Temmuz 2020 yılında başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Operasyonu' kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenirken, 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı film sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Sağlanan güven ve huzur ortamı ile birlikte Şırnak son bir yılda 5 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı.

Şırnak'ta son 1 yıl içerisinde Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak'tan Beytüşşebap'a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminin çekimleri yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı Tabiat Parkı, Milli Park ve kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladıklarını belirtti. Vali Pehlivan, "Yine Şırnak için bir ilk olan 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Bu filmin ana teması Şırnak'ın Nuh'un Gemisi ile olan bu yıllara, yüzyıllara dayalı hikayesini bir film formatı içerisinde ele alınması konusuydu. İlimizin değişik yerlerinde bu çekimler yapılmıştı ve yayımlandı, oldukça da güzel bir ilgi gördü. Bundan hareketle filmin yapımcısı ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. İsmi 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' olunca, acaba Sefine'de çekim yapabilir miyiz diye bize geldiklerinde, biz güvenliğin sağlanması ve devamında yapılması hedeflenen çalışmalardan bahsettiğimizde, bizden müsaade istediler. Biz de müsaade ettik. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filminin ikincisi tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı, önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi geçen yıl şehrimiz için bir ilkti, Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması da yine burada sağlamış olduğumuz bu güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola Cudi, güvenlik konsepti diye çıktık ama devamında da Cudi, güvenlik, tarih, kültür, doğa ve turizm başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park konusunun, tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bu çalışmalar devam ederken bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Bir yandan güvenlik ile ilgili çalışmalar daha iyi noktalara taşınırken bir yandan da buranın öncelikle Şırnaklı hemşerilerimize ve Şırnak ve çevresindeki illere, yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza açılması, devamında da hem ülkemizde burayı merak eden vatandaşlarımıza inşallah buranın ziyarete açılması ve nihayetinde de ulusal ve uluslararası bir boyut kazanması yönünde adım adım ilerliyoruz. Bir tarafımız Şırnak, bir tarafımız Silopi'dir. Tam orta noktada, böyle tarihi dokusu, derinliği olan bir noktada, güvenliğin sağlanmış olması ve artık etkinliklerden, faaliyetlerden bahsediyor olmamız; şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanması anlamına geliyor" dedi.

Vali Pehlivan, burada atılan adımın kültürel sahada, tarihi sahasında, doğa, spor ve benzeri birçok alanda yansımalarının olacağını söyledi. Pehlivan, "Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak'tan Beytüşşebap'a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filmin çekimleri gibi. Bu ve benzeri organizasyonlar, faaliyetler, çalışmalar inşallah artarak devam edecektir" diye konuştu.

Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı
Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı
Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı
Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Şırnak, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi 12:15 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son Dakika Haberleri
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
11:53 Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin
11:52 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
11:47 Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur
11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum         
12:21
AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti! AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!         
12:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 12:31:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement