Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti"- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere... - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti"- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...

08.03.2022 22:37

Edinilen son dakika gelişmesine göre -Milli Eğitim Bakanı Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti" 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere özel konser düzenlendi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sancaktepe'de Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın konserini katıldı.

-Milli Eğitim Bakanı Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti"

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere özel konser düzenlendi

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sancaktepe'de Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın konserini katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sancaktepe'de kadın öğretmenlere özel Türk Müziği konseri düzenledi. Konsere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda kadın öğretmen katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen 'Şarkılar seni söyler' isimli konsere çok sayıda kadın öğretmen katıldı. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen konser dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konserde, Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı sahne aldı. Konsere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Ayrıca gecede Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ayten Yavaşca'ya bir plaket takdim edildi. Yaklaşık 1 saat süren konser programında kadın öğretmenler, unutulmaz bir gün yaşadılar.

"Son 20 yılda en fazla değer verilen kesim kızlarımız ve kadınlarımız oldu"

Konser açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkemizin gençleri, çocukları eğitimle buluşurken bundan en fazla faydalanan kızlarımız ve kadınlarımız oldu. 2000'li yıllarda orta öğretimde kız çocuklarımızın okula gitme oranı yüzde 36 iken bugün yüzde 88'e ulaştı. Yükseköğretimdeki gelişme çok daha dramatik. Yükseköğretimde 2000'li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11 civarı iken, 2022 yılında yüzde 48'in üzerine çıktı. ve ilk defa 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti. İşte son 20 yıldaki eğitimin hikayesinde ihmal edilmeyen en fazla değer verilen kesim kızlarımız ve kadınlarımız oldu." Dedi.

"Bu günü kutlamak bizlere çok mutluluk veriyor"

Konserde sahne alan Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, "Dünya kadınlar günü biz kadınlar için çok özel bir gün yılda bir kere bile olsa bir farkındalık ortaya koymak açısında bu günü kutlamak bizlere çok mutluluk veriyor. Ben de bir sanatçı olarak bu akşam çok özel bir atmosferde Sayın Bakanımız ve Valimiz, Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü'nün huzurunda bu konseri verecek olmamızdan dolayı çok mutluyum. Bu mekanı seçmemizdeki amacımız Sancaktepe Belediye başkanının bir kadın olmasıydı. Bir kadın elinin dokunduğu gece ortaya çıkarıldı ve bizde bu geceye anlam katsın diye Türk film müziklerinin eserlerinden oluşan parçalar seçtik." Şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere...

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milli eğitim bakanlığı, Sancaktepe Belediye, Mahmut Özer, Sancaktepe, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, '2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti'- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere... - Son Dakika


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