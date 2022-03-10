Son dakika haberleri... Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak - Son Dakika

Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Balıkesir'in Gastronomi Atlası" oluşturmak adına başlattığı proje kapsamında; Anadolu mutfağının temsilcisi gastronomi yazarı Ömür Akkor Sındırgı'nın yöresel lezzetlerini de haritasına işleyecek.

Anadolu mutfağının duayeni olarak bilinen ve geçmiş kültürü geleceğe aktarmak adına başarılı projelere imza atan Ömür Akkor Sındırgı'nın yöresel lezzetlerini, gastronomi değerlerini inceledi. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan yöresel yemekler Kışla Müze Han'da tanıtıldı. Geniş ve zengin gastronomi değerlere sahip doğal şehir Sındırgı Akkor'da hayranlık uyandırdı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın turizm alanında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Sındırgı'nın gastronomi değerlerini de gün yüzüne çıkarılması hayali yapılan çalışma ile gerçeğe dönüşüyor. Özellikle özünde ne varsa geleceğe taşımak, doğallığını kaybetmeyen ve günümüzde sıklıkla tercih edilen doğal ve organik ürünleri tanıtmayı hedefleyen başkan Yavaş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sındırgılı kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gibi, Ömür Akkor belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde ilçede gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, turizm alanlarını da ziyaret etti. Sosyal medya paylaşımlarında da Sındırgı'dan övgü ile bahseden Akkor doğal şehir Sındırgı'nın mutlaka görülmesi, keşfedilmesi gerek bir yer olduğunu belirtti.

Sındırgı "Kendi halinde kalmış, heyecan verici bir yer "

Doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinin doğasına, samimiyetine ve kendine özgü geleneklerini koruyan bir yer olmasına hayran kalan şef, gastronomi yazarı Ömür Akkor pandemi süreci ile birlikte insanların doğaya ve doğallığa yöneldiği süreçte Sındırgı'nın tam istenilen yer olduğunu belirtti.

Sındırgı'da yaşayan insanların gerçekten şanslı olduğunu belirten Akkor " Heyecan verici bir yer, kendi halinde bir yer, özgür bir yer, geleneklerini koruyan bir yer. Çünkü artık şunu görüyoruz biz; Anadolu kasabalarını gezerken kendisine ait kültürel elemanları çok rastlamıyorsunuz şehirlerde, şehirler çok yenilendi yani. Ama bunun bütün tersine geleneksel el sanatlarından, geleneksel yemeklerine, gıdalarına, tabaklarına, kap kacaklarına, geleneksel sporlarına geleneksel üretim tekniklerine kadar bütün şehri geriye götürmüş başkan. ve bu aslında tam da artık olmasını istediğimiz şey. Daha sağlıklı havanın, suyun niteliğin önemli olduğu acayip bir dünya kendisine göre. Geçmişten gelen bütün geleneksel çocuklarımızı beslediğimiz, bizim beslendiğimiz ne kadar ürün varsa hepsinde büyük bir lezzet ve emekle yapmışlar. Çok iyi" dedi.

Tarıma ve kalkınmaya desteğin sadece gölet ve farklı çalışmaların yanında gastronomi değerlerini ön plana çıkarıp, turizmde katma değer yaratarak arttırılacağını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Türkiye'de Anadolu değerlerini gastronomik değerlerini ön plana çıkarıp bunları insanların hizmetine sunan ve hakikaten de katma değer üretip de sunan bir güzel insan Ömür Akkor'u Sındırgı'da ağırladık. Sındırgıyla beraber tabi ki farklı ilçelerde de işler yapıyorlar ve en sonunda da Balıkesir'in gastronomi atlasını hazırlıyorlar. Bu çok önemli, değerli bir çalışma. Çok değerli çalışmalarını Balıkesir'e Sındırgı'ya çok kıymet katacağına inanıyorum. 20 ilçemizi kapsayan bir proje. Bittiğinde ben inanıyorum ki zaten zengin olan ama varlığı çokta tescillenmemiş ne kadar ürünümüz varsa bu atlasın içinde yer alıp bir turizm rotasında Balıkesir'i gezdiğinizde nerede ne yersiniz, ne alırsınız en güzeli nerededir bunları görme imkanına sahip olacak. Bu güzel projeye imza atan Şef Ömür Akkor'a ve projenin mimarı Yücel Yılmaz başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.