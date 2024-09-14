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Kültür Sanat

Sonja Danowski İstanbul'da

Sonja Danowski İstanbul\'da

Ödüllü yazar Sonja Danowski, Ketebe Çocuk'un 4. yılı etkinliği için İstanbul'da kitapseverlerle buluştu.

14.09.2024 18:18
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Ödüllü yazar ve çizer Sonja Danowski, Ketebe Çocuk'un 4. yılı için İstanbul'a geldi.

Danowski, Türkiye Tasarım Vakfı'nda kitapseverlerle bir araya gelerek, Ketebe Çocuk etiketiyle okurla buluşan "Çocukların Rüyaları" adlı eserin hazırlık sürecine dair konferans verdi.

Anıların korunmasına odaklanan kitaplar konusunda önemli bir isim olarak bilinen Danowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanın hayal gücünü tanımlamak gerçekten kolay değil. Sınırsız bir hayal gücümüz var. Benim sanatımda yapmaya çalıştığım tam olarak bu. Her zaman gerçek gibi görünen ama gerçekte hiç böyle olmamış bir şey yaratmaya çalışıyorum." dedi.

"Herkesin içinde büyük bir ilham hazinesi vardır"

Danowski, "Çocukların Rüyaları" adlı kitabının çizimlerini önceden bütün detaylarıyla planlamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman sadece önümde boş bir kağıt, renkler ve kalemler olması gerekiyor. O zaman başlayabiliyorum. Sonra bir ilham geliyor. Ben çizerken daha fazla detay ortaya çıkıyor. Böylece devam ediyorum. Bazen bir resim bitene kadar bir ya da iki hafta geçiyor. Sonra tüm detaylar kompozisyonu oluşturmak için yerlerini bulmuş gibi görünüyor. İlham ve yaratıcılık arasında derin bir bağ olduğunu düşünüyorum. İngilizcedeki 'ilham' kelimesinin kökü Latincedeki 'nefes almak' kelimesinden geliyor. Bence her an hissettiğimiz, ilhamın karakteri ve tüm hayatımızdır. Herkesin içinde büyük bir ilham hazinesi vardır. Fikirlerimizin bazılarını biriktirebilir ve seçebiliriz o konuya bağlı olarak."

Ketebe Yayınları editörü Feride Kurtulmuş'un moderatörlüğündeki program, soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

Çizerlere yönelik deneyim atölyesi düzenlendi

Etkinlik öncesinde Türk çizerlerle buluşan Sonja Danowski, deneyim atölyesine katıldı.

Atölyede, çocukların rüyalarından ilham alınarak birer rüya çizmelerini isteyen Danowski, tamamlanan çizimleri değerlendirdi.

Yazar ve çizer Sonja Danowski, yarın 16.00'da Ketebe Çocuk'tan okurla buluşan "Çocukların Rüyaları", "Kardeşim Gelmeden Önce" ve "Komşudaki Tiyatro" adlı eserlerini Minoa Pera'da okurları için imzalayacak.

Kaynak: AA

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