Üye Girişi
Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti - Son Dakika

Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti

16.10.2021 11:11

Bursa'nın son su kabağı ustası Bedri Karalar, gözlerinden ameliyat olması nedeniyle mesleğini çıraklarına devretti. Artan maliyetlerden bahseden Karalar, ham kabağın 45-50 lira olduğunu söyleyerek bu işle ev geçindirmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

20 yıldır su kabağı sanatıyla uğraşan 76 yaşındaki Bedri Karalar, mesleğini çıraklarına devretti. Tahtakale çarşısındaki dükkanında süs kabakları üreten Karalar, gözlerinden ameliyat olması dolayısıyla sanatına noktayı koydu.

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

ARTAN MALİYETLER ONLARI DA VURDU

Ürettiği su kabaklarını Türkiye'nin her yerine gönderen son usta, yine dükkanında misafirlerini ağırlıyor. Su kabaklarından avize, süs eşyaları, gece lambaları gibi objeler tasarlayan Karalar, artan maliyetlerin satışları etkilediğini dile getirdi.

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

"EV GEÇİNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

1958 yılında ağaç tornacısının yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlatan Bedri Karalar, " Bursa'da 20 senedir kabak sanatıyla uğraşıyorum. Bursa'da ilklerdenim. Bir çok talebemiz oldu, yetiştirdik. Şu an Tahtakale içerisinde susak kabağı ve hediyelik eşyayla uğraşıyoruz. Yapmış olduğumuz susak kabağındaki avizelerimiz Türkiye'nin her yerine gidiyor. Yaptığımız işin gelirine bakılırsa ekonomik olarak pek bir gelir elde edemiyoruz. Sadece hobi olarak bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bir ev geçindirmeye kalkarsak bunlarla mümkün değil. Şu an zaten fiyatların çok yükselmesinden dolayı bir ham kabağın 45-50 lira olduğu söyleniyor. Yani bunu devam ettirmemiz mümkün değil. Eşimiz dostumuz gelsin çayımızı, kahvemizi içelim. Yaşım 76, yapacağımız çok bir şey kalmadı. Göz ameliyatı olduk, şu anda kabak sanatıyla uğraşamıyoruz. İş yerinde oturup gelen eşi dostu bekliyoruz. Buradaki gelirler ile çocukları okula göndermeye kalksak yapamazdık. Çünkü Türkiye'de sanata değer yok." diye konuştu.

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti
Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti

Bedri Karalar, Karalar, Türkiye, Bursa, Yaşam, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada 11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:52 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:44 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor 10:26 Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? 09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu 09:04 Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı 08:54 Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
11:12
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi         
10:51
Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti         
10:43
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement