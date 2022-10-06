'Tam Bana Göre Festival'e yoğun ilgi - Son Dakika
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'Tam Bana Göre Festival'e yoğun ilgi

06.10.2022 17:17

'Tam Bana Göre Festival'e yoğun ilgi AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival' 7'den 70'e herkesin uğrak noktalarından biri oldu.

'Tam Bana Göre Festival'e yoğun ilgi

ANKARA - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival' 7'den 70'e herkesin uğrak noktalarından biri oldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festivalde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen büyükşehir ve ilçe belediyeler stant açarak kendi illerine ait kültürlerini, sanatlarını festival katılımcılarına tanıtma fırsatı buldu. Festival 9 Ekim tarihine kadar Başkent Millet Bahçesinde devam edecek.

Taş boyama sanatı ile uğraşan Ebrar Sena Sancaktar, Bu festivalde ileri dönüşüm projesi adı altında ürünlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Atıkların azaltılmasıyla alakalı kursiyerlerimizi bilinçlendirme ana amaçlarımızdan bir tanesi. Burada da çakıl taşlarımızı görüyorsunuz. Akrilik boya ile üzerlerini resimleyerek dönüştürüyoruz. Deniz camı kozalak gibi eşyalardan birleştiriyoruz ve yeni ürünler elde ediyoruz. Tam bana göre festivalde de bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Gençlerimizle güzellikleri buluşturuyoruz"

Festivalde Körfez Belediyesine ait stantta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Burada ilçelerinin gizli kalmış güzelliklerini tanıttıklarını vurgulayarak, "Hem de gençlerimizle bu güzellikleri buluşturmuş oluyoruz. Biz gençleri çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Onların yetenekleri kabiliyetleri hayata bakışı çok farklı. Biz istiyoruz ki gençlerimiz buraya gelsinler bizim stant da veya diğer stantlarda mutlaka ihtiyaçları olur, önerileri olan fikirleri anlamında bize katkı vermelerini destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Gençler için bizim için çok güzel"

Festivalin katılımcılarından Meliha Saraçoğlu, "Gençler için bizim için çok güzel. Hepimiz ziyaret ediyoruz. Ellerine sağlık herkesin. Büyün belediyeleri gördük ziyaret ediyoruz. Memleketimizin ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Eğitmenim olduğunu ve 10-11 yıldır filografi sanatı ile uğraştığını ifade Nesime Kılınç, "Sanatımızın ismi filografi sanatı. Telle çivinin aşkı telle çivinin dansı derler bu sanata. Bu sanat Ortadoğu'dan günümüze kadar gelmiş bir sanat olup istediğimiz her model filografi sanatında uygulanabiliyor" dedi.

Festival katılımcılarından Enes Talay, burada güzel şeyler olduğunu ifade ederek, "Geleneksel oyunlar olsun, sanatsal faaliyetler olsun belediyelerinin kendini burada tanıtması güzel bir şey. Güzel buluyorum burayı. Gelip herkesin görmesi gereken bir yer bence. Burada ilgimi çeken şey oradaki bilgisayarlar oldu. Vakit geçirme zamanım oldu. Sanatsal faaliyetlerin bazılarına katıldım. Burası kapanmadan bence herkes gelmeli" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Tam Bana Göre Festival'e yoğun ilgi - Son Dakika

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