Mersin Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 6 külçe bulundu - Son Dakika
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Mersin Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 6 külçe bulundu

24.08.2022 11:08

Doğu Akdeniz'in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Mersin Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonrası Roma dönemine ait 6 adet külçe ele geçirildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu. Tarihi 2. yüzyıla uzanan Soli Pompeiopolis Antik Limanında kazı 4 Ağustos'ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan kazılar, 20 gün sürdü. Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl ilk kez başlatılan ve sona eren çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kumlar altında kalan antik kentte Roma dönemine ait endüstriyel tasarımda kullanılan külçeler bulundu

"KÜLÇELER ENDÜSTRİYEL TASARIM İÇİN KULLANILIYOR"

Prof. Dr. Remzi Yağcı, 2022 yılı Soli Pompeipolis Kazı programı içerisinde yer alan limanda 70 metrelik bir alanda çalıştıklarını ifade etti. Yağcı şöyle konuştu: "Burada amaç limanın yapısal ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıydı. Dolgu malzemesinin özel bir harçla yapılmış olması ve oradaki bloklar üzerinde incelemelerimiz devam ediyor. Bu arada da bazı buluntular açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçeleri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde, ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz. Bunlar ya bir takım demir aletlerinin yapımında yada bazı endüstriyel tasarım için kullanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü Doğu Akdeniz'in en önemli, en büyük limanlarından biri olan Soli Pompeipolis Antik Limanı gerçekten anıtsal özelliklere sahip."

Kumlar altında kalan antik kentte Roma dönemine ait endüstriyel tasarımda kullanılan külçeler bulundu

"TSUNAMİLER NEDENİYLE DOLMUŞ OLABİLİR"

Kazılar sonunda geçmiş dönemlerde limanda yürütülen faaliyetlerin de açığa çıkacağını vurgulayan Yağcı, "Gelecek yıllarda da bu çalışmalarımız sürecek. Limanın büyük bir kısmı kumlarla dolmuş durumda. Bu dolguyu kaldırmak da baya bir zaman alacak. Zaten uzun süreli bir proje. Ancak şurası bir gerçek ki liman ile sütunlu cadde birleşiyordu. Bununla ilgili elimizde arkeoloji veriler var. Zamanla işte bu kamulaştırma sorunları çözüldükten sonra limanda daha geniş çaplı bir çalışma, araştırma başlatabiliriz. Liman yüzyıllar geçince, bin 800 yıldır doluyor demektir. Bu dolgu güneybatıdan esen rüzgarlar, zaman zaman da bu bölgede olan şiddetli depremler sonucu olması muhtemel tsunamiler nedeniyle dolmuş olabilir" diye konuştu.

Kumlar altında kalan antik kentte Roma dönemine ait endüstriyel tasarımda kullanılan külçeler bulundu

MERSİN'İN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRABİLİR

Yağcı şöyle devam etti: "Burasının sütunlu caddeyle birleştirilmesi gerekir. Bura Mersin ve Türkiye için kültür turizmine çok katkısı olabilir. Eğer aynı anda antik limanlarda çalışmalar başlatılırsa, buraya kültür turları düzenlenebilir, şehir içi turları düzenlenebilir. Kültür turizmine meraklı birçok kişi buraya karadan ve denizden ziyarete gelebilir. Bu yönden çok önemli. Burası Mersin'in kent olarak marka değerini çok artıracak bir adım olabilir."

Mersin Mezitli'deki kazılarda Roma dönemine ait 6 külçe bul
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Ali Mahir Başarır: Ne Yönetebilmeyi Becerebiliyorlar Ne de Açıklama Yapmayı Ali Mahir Başarır: Ne Yönetebilmeyi Becerebiliyorlar Ne de Açıklama Yapmayı Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı
Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Mersin, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 6 külçe bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 6 külçe bulundu - Son Dakika
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