Tarihi Dizilere Kostüm Üreten Atölye - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Dizilere Kostüm Üreten Atölye

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Orhan Kocaoğlu, Bilecik'teki atölyesinin kostümleriyle birçok diziye hizmet veriyor.

20.05.2025 12:00
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'Game of Thrones', 'Vikings' ve birçok tarihi dizilerin kostüm ile aksesuarları bu atölyede üretiliyor

Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerin kostüm ile aksesuarları bu atölyede üretildi

Dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu;

"Birçok projeye dönem kostümleri, dönem zırhlıları, dönem başlıkları, sanat aksesuarları üretiyoruz"

"Bizim büyük dedemiz Abdülhamit'in maiyet çavuşuymuş, hep bu tarihi hikayelerle büyüdük"

BİLECİK - Bilecik'te kurduğu atölyesinde 6 yıldır dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor. Kocaoğlu, "Dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, 'Game of Thrones', 'Vikings' dizilerinin bazı karakterlerinde, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizilerin kostüm ve aksesuarlar burada üretttik" dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2016 yılında açtığı tasarım atölyesini 2019 yılında Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesine taşıyan 45 yaşındaki Kocaoğlu, aynı sene Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kurdu. Müşterilerinin giyip hatıra fotoğrafı çektirdiği kostümlerin beğenilmesi üzerine çadırı kapatarak yapım şirketleriyle çalışmaya başlayan Kocaoğlu, 6 yılda 26 yerli ve yabancı dizi ile film projesine 10 kadın çalışanıyla 10 bine yakın kostüm üretti. Savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuarlar da yapan Kocaoğlu, dönem ruhunu yansıtması için imalatta tabaklanmış deri, pirinç döküm, ahşap ve kumaş gibi doğal malzemelerden yararlanıyor.

"Birçok projeye dönem kostümleri, dönem zırhlıları, dönem başlıkları, sanat aksesuarları üretiyoruz"

Bu kostüm ve aksesuarlar, dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, 'Game of Thrones', 'Vikings' dizilerinin bazı karakterlerinde, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizilerinin aralarında olduğu yapımlarda kullanıldığı anlatan Orhan Kocaoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Kendi memleketimiz Bilecik ve Söğüt'ü tanıtamadığımızı gördük ve bunun için bir uğraşın içine girdik. Söğüt'e geldik ve bir otağ kurduk. Otağda dönem kostümleri ile birlikte insanları geçmişe götüren bir zaman tüneli oluşturduk. Kostümlü fotoğraf çadırı oluşturduk. Arkasından kostümleri kendimiz yapmayı denedik ve bu konuda başarılı olduk. Filim sektörüne geçiş yaptık. Yedi yıldır filim sektörüne sayısız proje de çalıştık ve İstanbul'dan atölyeyi Söğüt'e pandemi zamanı taşıdık. Verilen tüm dönem filmlerin içinde bizim üretimlerimiz yer almakta. Bunun dışında burada görmüş olduğunuz Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde ki Alpaslan karakterinin zırhı filimde uzun zaman Alpaslan'ın üzerinde görmüştük. Biz ürettiğimiz için yapımcılardan rica ettik ve tekrar burada sergiliyoruz. Birçok projeye dönem kostümleri, dönem zırhlıları, dönem başlıkları, sanat aksesuarları üretiyoruz" dedi.

"Bizim büyük dedemiz Abdülhamit'in maiyet çavuşuymuş, hep bu tarihi hikayelerle büyüdük"

Orhan Kocaoğlu açıklamasının devamında, "Tabii tarihi bir sorumluluk da aldık. Yani neden böyle bir iş tercih ettiğimi bazen soruyorlar bana. Bizim büyük dedemiz Abdülhamit'in maiyet çavuşuymuş. Hep bu tarihi hikayelerle büyüdük. Osmanlı'nın adaleti ile ve bu insanlara yaklaştığı hümanist tarz bizi çok etkilemişti. Osmanlıyı merak edip Osmanlı tarihini araştırdık arkasından da böyle bir tarihin unutulmaması önemli idi bizim için bunu kendimize vazife olarak gördük. Bu vazifeyi de yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Dizilere Kostüm Üreten Atölye - Son Dakika

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