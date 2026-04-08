Tarihi Eser Etiyopya'ya İade Edildi
Tarihi Eser Etiyopya'ya İade Edildi

Tarihi Eser Etiyopya'ya İade Edildi
08.04.2026 16:45
Kültür Bakanlığı, Amharca el yazması eseri Etiyopya'ya teslim etti. Eser, kültürel mirası koruma adımı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Etiyopya kökenli olduğu tespit edilen Amharca dilindeki el yazması tarihi eser, bu ülkeye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle, Etiyopya'ya ait el yazması tarihi eseri, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud'a teslim etti. Yazgı, Türkiye ve Etiyopya'nın köklü geçmişleri ve zengin kültürel mirasları nedeniyle kültür varlığı kaçakçılığı konusunda benzer tehditlere maruz kalan dost ülkeler olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, son yıllarda yürüttüğü etkin diplomasi, hukuki girişimler ve uluslararası iş birlikleri sayesinde çok sayıda kültür varlığının iadesini sağladığını aktaran Gökhan Yazgı, "Aynı zamanda kendi kültürel mirasını da koruma yönünde önemli adımlar atmıştır" dedi.

'ESER, KORUMA ŞEMSİYESİ ALTINDADIR'

Eserin, bakanlık tarafından yürütülen titiz çalışmalar sayesinde bulunup teslim sürecinin yapıldığını söyleyen Yazgı, "Balıkesir'in Bandırma ilçesinde güvenlik güçlerimizce ele geçirilen bu kıymetli eserin; ahşap kapaklı, 68 deri yapraktan oluşan ve Ge'ez alfabesi ile Amharca dilinde kaleme alınmış bir el yazması kitap olduğu tespit edilmiştir. Siyah ve kırmızı mürekkeple işlenen bu nadide parça, Etiyopya'nın 20'nci yüzyılın başına kadar devam eden köklü el yazması geleneğinin yaşayan bir örneğidir. Bu eser, yalnızca bir bütün olarak değil, tek bir yaprağı dahi uluslararası hukuk ve ulusal mevzuatımız kapsamında korunması gereken bir kültür varlığıdır. Bu yönüyle, hem UNESCO 1970 Sözleşmesi hem de 2863 sayılı Kanunu'muzun koruma şemsiyesi altındadır" diye konuştu.

'İADELER, TAVİZSİZ BİR MESAJDIR'

Eserin, sadece bir obje olmadığını, Doğu Afrika'nın, Amhara halkının ve bir medeniyetin yaşayan hafızası olduğunu belirten Gökhan Yazgı, "Onu asıl sahiplerine teslim etmek, kültürel mirası koruma ve kültürel adaleti sağlama yolunda atılmış çok anlamlı bir adımdır. Kültür varlıkları, hangi döneme ait olursa olsun, ait oldukları coğrafyada yaşayan insanların kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yasa dışı yollarla yerinden koparılan eserlerin evine dönmesi, uluslararası planda sergilediğimiz güçlü iş birliğinin en somut göstergesidir. Bu tür iadeler, uluslararası sanat piyasasına ve yasa dışı ticaretin tüm aktörlerine verdiğimiz tavizsiz bir mesaj niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud, ülkesi ve halkı adına teşekkür etti.

FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kültür Sanat, Etiyopya, Edebiyat, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

