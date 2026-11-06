Tarihi ilçe Cizre’den ’il’?olma?çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il bin ilçe" projesini açıklamasının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de verdiği sözü hatırlatarak ilçenin il olmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il bin ilçe" projesini kamuoyuyla paylaşmasının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde "il olma" talebi yeniden gündeme geldi. Cizreliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında verdiği sözü hatırlatarak, il olma potansiyeline sahip ilçenin bu hakkının verilmesini istedi. MHP lideri Bahçeli, proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini açıkladı. İl yapılacak ilçelerin, bu potansiyeli taşıyan yerleşim yerleri arasından devletin ilgili kurumlarının nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından belirleneceğini belirtti. Hz. Nuh peygamberin şehri Cizre, Asur, Roma, Bizans, Abbasi, Artuklu ve Zengi dönemlerinde ticaret ve kültür yollarının kavşağında yer aldı. İslam dünyasının önemli ilim merkezlerinden biri olan Cizre, 12. yüzyılda Artuklu sarayında çalışan "Robotiğin öncüsü" kaşif İsmail el-Cezeri'ye ev sahipliği yaptı. 16. yüzyılda yaşayan mutasavvıf ve şair Şeyh Ahmed el-Cezeri de Cizre'nin yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde uzun süre Bohtan Beyliğinin merkezi olan Cizre, bugün sınır ticareti, tarım ve ulaşım bakımından bölgenin en canlı merkezlerinden biri" dedi.

"Cizre kriterleri fazlasıyla karşılıyor"

Cumhurbaşkanımız Recep'Tayyip'Erdoğan'ın Cizre'nin il olması açıklamasını hatırlatan araştırmacı-yazar Abdulaziz'Bilge, "Daha önceleri Cumhurbaşkanımız Recep'Tayyip'Erdoğan'ın Cizre'nin il olma durumu hakkında çok önemli açıklamaları olmuştu. Cizre'nin tarih boyunca kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, bölgenin şehir merkezi olarak hizmet verdiğini dile getirmiş ve il olma hakkının Cizre'ye ait olduğunu, bu hakkın kendisine verilmesi gerektiğini vurgulamış, şehir yapılanması bakımından da uygun olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri ve tespitleri bizler için çok önemlidir, çünkü bir yerin il olabilmesi için belirli kriterler vardır ve Cizre, bu kriterlerin cumhurbaşkanımızın tespitler ölçüsünde bu kriterleri fazlasıyla hak ettiğini göstermektedir. Cizre halkı olarak, tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olan şehrimizin il olma hakkının kendisine verilmesidir" diye konuştu.

Cizre'nin tarih boyunca şehir statüsünde olduğunu aktaran esnaf İlhan Budak, "Cizre'nin il olmasını canı gönülden istiyoruz. Cizre'nin il olması tarihi, kültürel ve sosyoekonomik faydaları olacağına inanıyoruz. Ayrıca Hazreti'Nuh'aleyhisselam, Şeyh Ahmed'el-Cezeri, İsmail'Ebu'l-iz ve İmam'Cezeri'ye karşı bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Hz. Nuh peygamberin meftun olduğu şehrin il olmaması çok eksik bir durumdur. Şehrimizin il olmaması bu açıdan gerilik olarak görülüyor. Cizre zaten tarih boyunca şehir statüsü vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'den Cizre'nin il yapılması talebimizi tekrarlıyoruz, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir sözü olduğunu belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan bu müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz"

Cizre'nin bir çok medeniyete başkentlik yaptığını ifade eden Cizre'Tanıtım've'Yaşatma'Platformu'Başkanı'Tarık'Oran ise "Cizre tarih boyunca birçok kültüre başkentlik yapmış, medeniyetin beşiği olmuştur. Nüfusumuz'185 bini aşmış, birçok ilden ve kendi ilinden daha büyük olmasına rağmen yıllardır il olma haberini bekliyoruz. İl olması halinde ekonomik, sağlık, kültür ve turizm alanlarında büyük gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz" dedi.