Tarihi Meclis Binası 23 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Meclis Binası 23 Temmuz'da Açılıyor

Hatay'daki tarihi meclis binası, depremden sonra 23 Temmuz 2025'te ziyarete açılacak.

19.04.2025 20:38
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Asrın felaketinde yerle bir olan Tarihi Meclis Binası'nın 23 Temmuz'da ziyarete açılması planlanıyor

Depremde yerle bir olan tarihi meclis binası çakılan 200 kazığın üzerine yeniden inşa ediliyor

HATAY - Asrın felaketinde yerle bir olan tarihi Hatay Meclis Binası'nın aslına uygun inşa edilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihe ışık tutacak binanın 23 Temmuz 2025 tarihinde ziyarete açılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne son katılan şehir olan Hatay'da 1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen bina, 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet verdi. Tarihin izlerini taşıyan tarihi meclis binası, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında yaşanan depremlerde yerle bir olarak kullanılmaz hale gelmişti. Bölgenin tarihine ışık tutan meclis binasının yeniden inşası için Hatay Valiliği kısa harekete geçmiş ve çalışmalara başlamıştı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşasına başlanan ve aslına uygun inşa edilen binada yürütülen çalışmalarla ilgili Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığı tarih olan 23 Temmuz'da binayı ziyarete açmayı planladıklarını belirten Vali Masatlı, bina inşaatının aslına uygun yapıldığı söyledi.

"Temelde 200 kazık çaktık, bu kazıkların boyutu neredeyse 24 metreye ulaştı"

Tarihi Meclis Binası enkazından çıkan taşların numaralandırıldığı ve ardından 24 metreyi bulan 200 kazık çakılarak yeni binanın inşasına başlandığını ifade eden Vali Masatlı, "Hatay ilimiz; barışın, hoşgörünün, dini inançların buluşma merkezi ve medeniyetler şehridir. Bu şehrimiz tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve pek çok medeniyetin de izlerini taşır. Burası da bizim açımızdan, şehrimiz açısından simge bir bölgedir. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde pek çok olaya tanıklık etmiş olan meclis binamızda tam göçme şeklinde göçmüştür. Hemen deprem sonrası biz sahada çalışmalara başladık. Öncelikli olarak bir arkeolojik kazı hassasiyetiyle buradaki tarihi meclis binamızın ve hemen arkasındaki Adalı Konağı'nın özel daha sonra aslına uygun olarak inşa edeceğimiz zaman kullanabileceğimiz parçalarını; ayrıştırdık, depolandırdık, numaralandırdık. Devamında da burası tamıyla kazınarak, rölevesine uygun bir şekilde restore edilmeye ve yeniden inşa edilmeye başlandı. Temelde 200 kazık çaktık, bu kazıkların boyutu neredeyse 24 metreye ulaştı. Kazıkların üzerine de betonarme yapı inşa edildi ve şimdi de kaplamasına başlandı. Burada betonarme bir yapı inşa edildiği anlaşılmasın, tamamen ayrıştırdığımız parçalar bu binamızın yeniden inşasında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"23 Temmuz'da meclis binamızı ziyarete açmış olacağız"

Tarihi Meclis Binası'nın 23 Temmuz 2025 tarihinde ziyarete açılmasının planlandığını söyleyen Vali Masatlı, "En önemli tarihte 23 Temmuz'dur, şehrimizin Türkiye Cumhuriyet'i devletine katılmasının yıl dönümü olan 23 Temmuz'a yetiştirmeyi planlıyoruz. 23 Temmuz'da meclis binamızı ziyarete açmış olacağız. Şehrimiz 6 Şubat ve devamındaki depremlerde büyük hasar aldı ama şehrimizi eskisinden daha güçlü, eskisinden daha sağlam bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Tarihi eserlerimizi de aslına uygun bir şekilde aslına uygun bir şekilde yeniden ihya etme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz 23 Temmuz'dan sonra buralara gelecekler ve burada Hatay'ın medeniyetinin izlerini diğer taraftan da atalarının burada neler yaptığını görüp ona şahitlik edecekler" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Meclis Binası 23 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika

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