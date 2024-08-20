Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi - Son Dakika
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Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi

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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana 197 bin ziyaretçiyi ağırladı. Saray, yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

20.08.2024 15:25
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Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana 197 bin ziyaretçiyi ağırladı. Saray, yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı, tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Yıldız Sarayı'nı, 26 günde 197 bin kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Saray yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı. Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağına rağmen zaman zaman önünde kuyrukların oluştuğu Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu zirveye ulaştı. Pazar gününü Yıldız Sarayı'nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

Yıldız Sarayı günlük ortalama 7 bin 500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı

İstanbul'un en çok merak edilen sarayı, açıldığı günden bu yana etkileyici mimarisi ve geçmişiyle günlük ortalama 7 bin 500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze - saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda, Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan 2. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü, görkemiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Çit Kasrı'nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Müzesi de tarih ve sanat meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Tarihin akışını değiştiren olaylara tanıklık eden Küçük Mabeyn Köşkü'nü gezenler, geçmişe ışık tutan ayrıntıların izlerini sürme imkanı buldu. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla büyüleyen bahçe de ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Sultan II. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesine tahsis edilen 'Silahhane' bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme fırsatı yakaladı. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı'nda tarihe tanıklık eden yerli ve yabancı turistler özellikle Has Bahçe'de fotoğraf çektirerek anılarını kayıt altına aldı. Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı\'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı'nı 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi - Son Dakika

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