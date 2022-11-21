Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum - Son Dakika
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Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum

21.11.2022 21:46

Sivas'ta bir fırıncı, vatandaşlardan hayır duası alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü. Meslektaşlarından tehditler aldığını ancak bu şekilde de kar ettiğini belirten fırıncı, fiyatların neden ucuz olduğuna dair soruya ise, "Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok." dedi.

Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi ve hayır dualarını alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya indirdi. Yıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına " Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur" yazılı pankart asarak duyurdu. Sivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi. Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehditte edildiğini ifade eden Yıldız, fiyat politikasının böyle devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor: Benim günahım çok dua almak istiyorum

"TEHDİT EDİLDİM"

Fırın işletmecisi Ali Yıldız, ekmeği ucuz sattığı için tehdit edildiğini iddia ederek, "Para kazanmak çok güzel yalnız uzun vadede helalinden kazanmak önemli. Kimse yanlış anlamasın benim fırıncı camiası ile ve Sivas'ta ki diğer meslektaşlarıma ile bir zarım zorum yok. Deli de değilim sokaktan da para toplamıyorum. Ama sistemin bir noktada kırılması lazım. Sivil toplum örgütlerinin bu noktada duyarlı olması lazım. Birkaç tane meslektaşım dediğim arkadaş farklı muhabbetler yaptılar. Bunun içinde tehdit şantaj da dahil. Olayı adli mercilere yansıttık ama duyarlı olunmadı. Aslında sıkıntılarımız çok. Ama gücümüzün yettiği kadar Allah ömür verdiği sürece de biz bu fiyat politikasını böyle devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor: Benim günahım çok dua almak istiyorum

"BENİM GÜNAHIM ÇOK DUA ALMAK İSTİYORUM"

Günahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, "Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor: Benim günahım çok dua almak istiyorum

"NORMALDE 3,5 LİRADAN SATILMASI GEREKİYOR"

İki liraya sattığı ekmeğin 200 gram olduğunu ifade ederek, "Allah bin bereket versin karnımız doyuyor. Gramı Belediye rayici 200 gram. Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor. Tesadüfü tarttığımız ekmekler 205, 210 gram geliyor. Simit poğaça da aynı fiyata. Önümüzde ki haftalarda ürün yelpazemiz biraz daha genişliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Çalıntı doktor balıklar, şifa değil tehlike saçıyor Çalıntı doktor balıklar, şifa değil tehlike saçıyor

Türkiye, Ekmek, Sivas, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum - Son Dakika
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