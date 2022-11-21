Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum

Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi ve hayır dualarını alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya indirdi. Yıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına " Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur" yazılı pankart asarak duyurdu. Sivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi. Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehditte edildiğini ifade eden Yıldız, fiyat politikasının böyle devam edeceğini söyledi.

"TEHDİT EDİLDİM"

Fırın işletmecisi Ali Yıldız, ekmeği ucuz sattığı için tehdit edildiğini iddia ederek, "Para kazanmak çok güzel yalnız uzun vadede helalinden kazanmak önemli. Kimse yanlış anlamasın benim fırıncı camiası ile ve Sivas'ta ki diğer meslektaşlarıma ile bir zarım zorum yok. Deli de değilim sokaktan da para toplamıyorum. Ama sistemin bir noktada kırılması lazım. Sivil toplum örgütlerinin bu noktada duyarlı olması lazım. Birkaç tane meslektaşım dediğim arkadaş farklı muhabbetler yaptılar. Bunun içinde tehdit şantaj da dahil. Olayı adli mercilere yansıttık ama duyarlı olunmadı. Aslında sıkıntılarımız çok. Ama gücümüzün yettiği kadar Allah ömür verdiği sürece de biz bu fiyat politikasını böyle devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

"BENİM GÜNAHIM ÇOK DUA ALMAK İSTİYORUM"

Günahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, "Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"NORMALDE 3,5 LİRADAN SATILMASI GEREKİYOR"

İki liraya sattığı ekmeğin 200 gram olduğunu ifade ederek, "Allah bin bereket versin karnımız doyuyor. Gramı Belediye rayici 200 gram. Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor. Tesadüfü tarttığımız ekmekler 205, 210 gram geliyor. Simit poğaça da aynı fiyata. Önümüzde ki haftalarda ürün yelpazemiz biraz daha genişliyor" ifadelerini kullandı.