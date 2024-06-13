Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali Korteji Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali Korteji Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Dünyanın dört bir yanından festival için Tekirdağ'a gelen gruplar, Tekirdağ sokaklarını karnaval yerine çevirdi. 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

13.06.2024 20:34
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Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali korteji renkli görüntülere sahne oldu

Dünyanın dört bir yanından o festival için Tekirdağ'a geldiler: 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali karnaval yerine döndü

Tekirdağ'ın meşhur kirazı için yarım asırdır festivaller yapılıyor

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58'incisi Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından festival için Tekirdağ'a gelen gruplar Tekirdağ sokaklarını karnaval yerine çevirdi.

Tekirdağ'da 1960'lı yıllarda "Kiraz Cümbüşü" olarak başlayan ve yıllar geçtikçe uluslararası bir boyuta ulaşan Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, bu yıl 58'incisi ile Tekirdağ'da karnaval havası yaşattı.

Yabancı dans gruplarının yanı sıra, yerel dans gruplarının, bando ve müzik gruplarının yer aldığı festival korteji, Köprübaşı Mevkii'nden başlayarak Tarihi Tekirdağ Valiliği önüne kadar devam etti.

Kortej güzergahı boyunca çeşitli dans ve animasyon gösterilerinin yapıldığı korteji izleyen vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt altına alırken, bazı vatandaşların kendilerini müziğin ritmine kaptırarak dans ettikleri görüldü.

Tarihi Tekirdağ Valiliği önüne kadar süren kortej, tören alanına çelenk sunulması ile devam etti. Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Festivalimiz ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve şehrimizin marka değerini yükselten uluslararası bir festivaldir" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar'ın konuşmasının ardından, kortej protokolü ile birlikte festival ateşi yakıldı.

Festival kortejine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, Dr. İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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