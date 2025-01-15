Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı

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Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı Halkevi restore edildi gençlik merkezine dönüştü Temelleri 1937 yılında atılan, 1941 yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli'nin simgesi Halkevi yenilenen yüzüyle gençlik merkezine dönüştü.

15.01.2025 00:09  Güncelleme: 00:18
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Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı

Halkevi restore edildi gençlik merkezine dönüştü

KOCAELİ - Temelleri 1937 yılında atılan, 1941 yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli'nin simgesi Halkevi yenilenen yüzüyle gençlik merkezine dönüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin sembol yapılarından biri olan Halkevi'ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekan haline getirdi. Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi'ni gençlik merkezi olarak, gençlerin ve Kocaeli halkının kullanımına sunan büyükşehir, merkez içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini vererek açılışı Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yaptı.

Son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi'nin açılış törenine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, KOSTÜ Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, gazeteciler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katılım gösterdi. Açılış töreninde gençlerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Programın açılışında katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, gençlerin gösterisini çok beğendiğini söyledi. Büyükakın, "Gençlerin önündeki fırsatları artıralım, onların işlerini kolaylaştıralım, gölge etmeyelim, onlar her şeyin farkındalar. Gençler her şeyin en iyisini yapmak için donanımlılar. Onların bizden daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bu memleketin evlatları tarihin zor şartları altında inanılmaz şeyler başardı. Bunların hepsini biliyorsunuz. Asıl bundan sonra başlıyor. Hayal etmeye başladığınızda ve o hayalin peşinden gittiğinizde başarılmayacak hiçbir şey yok. Hayal etme imkanlar dünyasına ait bir şeydir. Şu olabilir mi diye düşünüyorsanız, o olabilecek bir şeydir. Gayret ederseniz her şey olur. Bu milletin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Halkevi'nin adı değiştirilmedi"

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, "Bir önceki valimiz Seddar Yavuz'u da programa davet ettik. Yoğun programı nedeniyle katılamayacağını ifade etti. Kendisinin bu restorasyon projesinde çok büyük emeği var. Gösterdiği gayret sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu tür binaların yapılması büyük zorluktur. Sadece yapmak değil, buranın sürdürülebilir olması da önemli. Bu bina şehre hizmet edecek. Kütüphaneler fonksiyon değiştiriyor. Gençler hep yeni tür kütüphaneler istiyor, biz de isteklerine cevap verdik. Halkevi'nin adının değiştirilmesi mümkün değil ama yeni fonksiyonlarla birleştirilmesi mümkün. Adı yine Halkevi ama Halkevi Gençlik Merkezi. Sanat, teknoloji ve kültürel aktivitelerle dolu bu eşsiz merkez, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir ilham kaynağı olacak" dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: "Halkevi Gençlik Merkezi ile 9. kütüphanemizi hizmete aldık. Ancak buradaki kütüphanemizin ismi başka bir anlam taşıyor. 14 Ocak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefat tarihi. 16 Ocak günü İzmit'e gelmeden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi vefat etti. Vefat işlerini birine havale ederek memleketin işlerine öncelik verdi ve İzmit'e geldi. O dönemin sözü geçen gazetecileri ile buluştu. 2 gün önce ise annesi vefat etti. Kütüphaneye Zübeyde Hanım'ın adını verirsek o ziyaretin anısına mütevazi bir hediye göndermiş oluruz diye düşündük. Ölüm yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Geçmişle geleceği buluşturarak Türkiye'yi yeni yarınlara taşımamız gerekiyor. Enerjimizi pozitif gündemlere yormalıyız."

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında, "Halkevi, Kocaeli ile özdeşleşmiş bir yer. Buraya çok emek veren geçmiş dönem Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür ederiz. Halkevi yeni haliyle gençlerimizin günlerini dolu dolu geçirecekleri bir mekana çevrilmiş. Burası yeni fonksiyonlarıyla, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için güzel bir buluşma ve aktivite yeri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkevi Gençlik Merkezi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anısına Vali İlhami Aktaş ve Başkan Büyükakın'a tablo hediye etti. Gençlerin heyecanına ortak olmak için Halkevi Gençlik Merkezi'ni gezen Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen gençlerle bir süre sohbet etti.

Halkevi Gençlik Merkezi'nde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda bulunan 290 kişilik salon, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, genç sahne, mini sahne, stüdyo, tasarım sınıfı, müzik sınıfları, tiyatro sınıfı, kitap kulübü, görsel sanatlar sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca tiyatro oyunları, radyo tiyatrosu, kısa animasyonlar, AR/VR Mekan Modellemeleri, 3B Tasarımlar, çizgi romanlar, koro-orkestra çalışmaları okuma tiyatroları, senaryo çalışmaları, şiir dinletileri, film okumaları, münazara grupları ve Ufuk Buluşmaları ile Halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi olacak.

Halkevi Gençlik Merkezi, çalışmalarını 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendirirken, Hobi Atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. Gösteri Sanatları Kulübü, Müzik Kulübü, Ses Tasarım Kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Tasarım Kulübü ve Kitap Kulübü'ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Kulüpler sadece konuyla ilgili uzmanlık setleri halinde eğitim paketleri vererek proje odaklı yaklaşım gösterecek.

Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli\'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Temelleri 1937 yılında atılan Kocaeli'nin simge binası yenilenen yüzüyle açıldı - Son Dakika

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