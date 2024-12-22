Tiran'da Türk Caz Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tiran'da Türk Caz Konseri

Tiran\'da Türk Caz Konseri

Arnavutluk'un Tiran kentinde 'Anadolu'dan Esintiler' konulu Türk caz konseri düzenlendi.

22.12.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Tiran Sanat Üniversitesinde düzenlenen konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, YEE Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Ertürk, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Sanat Üniversitesi Rektörü Erald Bakalli, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Tiranlı sanatseverler katıldı.

Konser öncesinde konuşan Sakoğlu, YEE Tiran olarak bu ay kuruluşlarının 15'inci yıl dönümü kutladıklarını anımsatarak, "Biz bu konserle aslında Arnavutluk'taki Türk kültürünü Türk kahvesine veya Türk baklavasına indirgeyen bakış açısını yıkmak istiyoruz. Çünkü bugün dinleyeceğiniz melodiler Türkiye'nin 80 milyonluk nüfuslu bir ülkenin her tarafından ezgilerin batı müziğiyle yorumlanmasıdır." dedi.

Bakalli de bu tarz konserlerle miras aldıkları kardeşliği birbiriyle yakınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Üniversitemizde bu konserin düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Şallıel de Balkan turu kapsamında 9'uncu konserlerini Tiran'da gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Yunus Emre'nin evrensel sloganı olan 'Gel Tanış Olalım' sloganın müzik versiyonu ile beraberiz." ifadesini kullandı.

Asu ise "Biz Anadolu'nun derin kültürünü size getirdik. Anadolu'nun musikisini, Anadolu'nun şiirini. Bu musiki ve şiir birlik ve dostluk mesajını taşıyor." şeklinde konuştu.

"Anadolu'dan Esintiler" konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk'ta bir çok kentte düzenlenirken, ekip, Kosova'daki müzikseverlerle 23-24 Aralık'ta buluşacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Yunus Emre, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tiran'da Türk Caz Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:34 Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş’ın formasını imzaladı Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:35 Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
01:12 Şam’da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu tv100 muhabiri canlı yayında aktardı Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 02:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tiran'da Türk Caz Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.