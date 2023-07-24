Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ikinci bölümü için İstanbul'da çekimler başladı - Son Dakika
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Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ikinci bölümü için İstanbul'da çekimler başladı

24.07.2023 11:25

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünde yer alacağı Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da çekimler için keşif yaptı. Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, İstanbul'a gelerek tarihi yarımadada planladığı çekimler için Kapalıçarşı'yı gezdi. Çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kapalıçarşı daha önce James Bond filmlerinin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapmıştı.

Hollywood yıldızı Tom Cruise'nin başrolünde yer alacağı "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da çekimler için keşif yaptı.
Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.
McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.
Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
Görüntülerde, şapka taktığı gözlenen McQuarrie ile beraberindekilerin pazar günü kapalı olan tarihi çarşıyı gezdikleri görüldü.
Kapalıçarşı'da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.

Kaynak: AA
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Tom Cruise, Hollywood, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ikinci bölümü için İstanbul'da çekimler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin ikinci bölümü için İstanbul'da çekimler başladı - Son Dakika
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