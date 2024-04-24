Kültür Sanat

Tören alanında davetsiz misafir

Görevliler ve zabıtalar davetsiz misafiri çıkarmak için seferber oldu.

Bartın'da gösterilerin yapılacağı alana uzanan bir köpek zabıtaların uğraşları sonucu alandan çıkarıldı

BARTIN - Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Gösterilerin yapılacağı alana bir köpeğin boylu boyuna uzanması nedeniyle zabıta ve görevliler seferber oldu. Davetsiz misafir, bir süre yapılan uğraşın ardından meydandan çıkarıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın çocukların bayramını kutlaması ile başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Günün önemine ithafen yapılan konuşmaların ardından ise şiirler okundu. Düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinden sonra ise gösterilere geçildi.

Günün önemini belirten konuşmaların yapıldığı esnada ise alana gelen bir köpek, gösterilerin yapılacağı alanda boylu boyunca uzandı.Programın davetsiz misafir nedeniyle alandaki görevliler ve zabıta ekipleri seferber oldu. Zabıta ve görevlilerin uğraşları sonucu köpek alandan çıkarıldı.

Davetsiz misafirin çıkarılmasının ardından ise çocukların gösterilerine geçildi.

Ankara Seymenlerinin kıyafetleri ile sahne alan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin, sergilediği Ankara oyun havaları alandakileri çoşturdu.

Çeşitli yörelere ait halk oyunlarının da sergilendiği kutlamalarda Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerinden oluşan orkestra ise darbuka şov yaptı. Darbukanın yanı sıra, davul, def, zil ve flüt gibi aletleri kullanan öğrencilerin gösterisi alandakilere keyifli anlar yaşattı. Alandakileri vurmalı ve üflemeli çalgılarla mini konser veren öğrenciler izleyenlerden bol bol alkış aldı. Kimi öğrencilerin şiirler okuduğu, kimi öğrencilerin ile gitar ile şarkılar çalıp, söylediği programda, öğrenciler oynadıkları halk oyunları ile marifetlerini sergiledi.

Programa Bartın Valis Nurtaç Arslan Bartın Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Orhan Uzun'un yanı sıra, polis ve kurum müdürleri, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda çocuk ve vatandaşlar da katıldı.