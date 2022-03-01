Trabzon, cam seyir teraslarıyla izlenebilecek - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Boztepe Mahallesi'ndeki bir kilometrelik alanda uygulanacak cam seyir terasları ve gezinti yoluyla ziyaretçiler, kenti farklı bakış açılarıyla seyredecek.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi turizmi canlandırmaya yönelik "Boztepe Seyir Platformu ve Gezinti Yolu" projesini hazırladı.

Proje kapsamında yaklaşık bir kilometrelik alanda 3 hizmet birimi, kafe, satış birimi, 10 bakış noktası, 3 cam teras, fotoğraf çektirme noktaları, ahşaptan oturma, dinlenme ve yaslanma noktaları, arazi eğimlerinin uygun olduğu noktalarda seyir basamakları, gökyüzü salıncağı, Trabzon simgesel anıt, macera ve heyecan platformu yer alacak.

Tarihi Kızlar Manastırı'nın olduğu noktadan başlayacak ve doğu yönüne doğru uzanacak projenin, zemin etütleri yapılarak ön proje çizimleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin de iş birliğiyle kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan proje, bu ay içerisinde ihale edilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, şehrin gelişen trendinin turizm olduğunu söyledi.

Turizmi canlandırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini dile getiren Genç, "Trabzon'umuz kültür, sanat, tarih ve spor şehridir. Dolayısıyla son yıllarda daha çok ziyaretçi alan bir şehir. Biz de ziyaretçilerimizin şehirde kalış süresini artırmak adına projeler geliştirdik. Seyir terasımız da bunlardan biri." ifadesini kullandı.

Genç, Boztepe'nin de kentin temaşa güzelliği en nadide yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, o nedenle Kızlar Manastırı'nın bitişinden başlamak üzere Boztepe'yi kuşatan bir kilometrelik bir ahşap yürüyüş bandı ve seyir teraslarını hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

"Boztepe'de geçmiş uygarlıkların da izleri var"

Proje yapılacağı yerin sit alanı olduğunu aktaran Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sit alanı olduğu için orada proje üretmek sıkı bir disipline tabiydi ama bütün disiplinleri aştık. Bakanlık onaylarını da aldık. Büyükşehir Belediyemizle iş birliklerimiz oldu ve bu ay ihalesine çıkıyoruz. Özellikle Süleyman Soylu Bakanımız projeyi çok beğendi ve finans dahil çok destek oldu. Onun için ayrıca ona teşekkür etmek istiyorum. Şehre değer katan, turizme katkı sağlayan bir proje olacağını düşünüyoruz."

Genç, Boztepe'de geçmiş uygarlıkların da izleri olduğuna işaret ederek, "Bu şehrin tarihini, bıraktığı kalıntıları zenginlik ve medeniyetler mirası olarak hem şehrimize hem insanlığa kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da güzel bir proje olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.