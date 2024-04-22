Trabzon\'da Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan "Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.
Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 14 okuldan 15 müzik öğretmeninin öğrencileriyle hazırladığı konser, Atatürk Alanı'nda gerçekleştirildi.
Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlar bulunan öğrenciler, koro şefi Figen Terzi yönetiminde 8 çocuk şarkısını seslendirdi.
Öğrencilere eşlik eden veliler ve vatandaşlar da konseri ilgiyle izledi.
Konser sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, çocukların, anne, baba, öğretmen ve bütün ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada çocuğa güvenen ve bütün umudunu çocuğa yükleyen yegane liderdi. Bugün burada bu keyifli anı yaşatan öğrencilerimi, meslektaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.
Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'üncü yılını büyük coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 23 Nisan 1920'nin önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Karakaş, şunları söyledi:
"Yüce Meclisimiz ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı ülkesini ve milliyetini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı, yetenekli gençler olarak yetişmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz, en büyük hedefimizdir."
Konuşmaların ardından Hasan Uygun, Cemil Karakaş ve şube müdürleri, çocuklarla şarkı söyledi.
Konser, çocukların balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih İlkokulu'nda resim sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında öğrencileri tebrik ederek, serginin amacının öğrencilerin geleceğe bakış açılarını görmek ve tarihten ilham alarak umutla geleceğe bakmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı'nda Türklerin birlik olması gerektiği vurgulandı. Çalıştay, Özbekistan Sanat Akademisi ve TİKA tarafından desteklendi. Sergide, Özbekistanlı sanatçıların eserleri sergilenecek.
Bayburt'ta düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında atlı cirit gösterisi gerçekleştirildi. Türklerin yüzyıllardır oynadığı ciridi icra eden sporcular, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, ciritin Bayburt için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu sporun kentte yaşatıldığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Bahar Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara tiyatro oyunları sunacak. Yalı-Yunus-Topselvi, Hürriyet, Uğur Mumcu, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri'nde sahnelenecek oyunlarla çocuklar coşkulu bir gün geçirecek.
Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Minikler koreografilerini sergileyip bayram şiirleri okudu. Belediye Başkanı Menderes Dal da velilerle birlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Keman Festivali, açılış töreniyle başladı. Festival boyunca birbirinden güzel konserler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festivalin Balkanlar'da barış ve dostluğun pekişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini önemsediklerini belirterek, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yanlarında olduklarını söyledi.
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