Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri

Trabzon'da konser, tiyatro oyunları ve sergilerle dolu bir kültür sanat festivali düzenleniyor.

15.05.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da konser, sergi ve tiyatrodan oluşan çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce kentte düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin son gününde Moldova ekibi "Gerisi Sessizlik" isimli oyununu bu akşam 18.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca "Bir Anadolu Masalı" gösterimi ise 21.00'de Avni Aker Millet Bahçesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Aile Familyası" adlı tiyatro oyunu 16 Mayıs'ta, "Hacivat Karagöz" çocuk oyunu 17 Mayıs'ta, "Boğaç Han" isimli çocuk sineması da 18 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan müzik grubu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak anısına 17 Mayıs'ta, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda konser verecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Bilim, Kültür, Sanat Haftası kapsamında Gademe Sanat Kulübünce hazırlanan "Le Dernier Ange" bu akşam 19.00'da sahnelenecek. Ayrıca, TRT Trabzon Bölge Müdürlüğünün "Gençlik Korosu Konseri" 16 Mayıs'ta, Eczacılık Fakültesince "Botanikten sanata" isimli resim sergisi ise 20 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

KTÜ'de, 21 Mayıs'ta Cemal Kaygusuz konseri, kermes, ebru sanatı workshop etkinliği, açık hava sineması 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda düzenlenecek.

Öte yandan, KTÜ'nün 70. yıl anısına "Davetli Ulusal İllüstrasyon Sergisi" ile Nusret Yılmaz konseri 20 Mayıs'ta, oyuncu Alper Kul ise 21 Mayıs'ta Bilim, Kültür, Sanat Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, trabzon, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:09:17. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.