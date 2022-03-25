Trabzon Kitap Fuarı ziyarete açıldı - Son Dakika

Trabzon'da 90 yayınevinin katılımıyla organize edilen Trabzon Kitap Fuarı açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Ortahisar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi iş birliğinde, belediye hizmet binasında düzenlenen fuarın açılışında, fuarın geleneksel hale getirilmesini temenni etti.

Trabzon'un geçmişten beri sanata ve sanatçıya önem veren bir kent olduğunu belirten Ataman, "Bu ülkenin yazarlarının yüzde 40'ı, şairlerinin yüzde 40'a yakını, karikatüristlerinin yüzde 35'i, ressamlarının da yüzde 50'si Trabzonlu ise o zaman Trabzon'da kitap fuarının sayısı çok daha fazla olmalı. Geçmişte bu kentte daha çok kitapçı vardı. Bu şehir hepimizin. O yüzden kitaba olan ilgimizin arttırmamız gerekiyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu da "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesi ile Trabzon'daki tüm okullarda okuma kültürünü yaygınlaştırmaya ve zenginleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Fettahoğlu, yazarlarla öğrencileri bir araya getiren bu tür etkinliklere de her zaman destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise hem farkındalık oluşturmak hem de Trabzon'un okuyan bir şehir olduğu anlayışını ortaya koymak istediklerini söyledi.

Turgut Cansever'in, "Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder." sözünü hatırlatan Genç, "Ne kadar anlamlı bir söz. Bu hepimiz için bir düstur, bakış açısı olmalı. O nedenle bu şehrin geleneğini, tarihini, kültürünü yansıtmak, şehrin çocuklarının bunu bihakkın öğrenmesi ve geleceğe de devretmesi sorumluluğuyla bu etkinlikleri düzenliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

90 yayıneviyle 33 yazarın katılacağı fuar, 3 Nisan'a kadar açık kalacak.