Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Ramazan’da İbadete Açılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Ramazan’da İbadete Açılacak

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesi, 2025 yılı Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çevre düzenlemeleri ve inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

21.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:35
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Yaklaşık 6 yıl önce yapımına başlanmıştı, önümüzdeki yıl Ramazan'da hizmete girmesi planlanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesinin çevre düzenlemeleri devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Hedefimiz Ramazan'da camimizi ibadete açmak"

TRABZON - Yapımına 2018 yılında başlanan, projesi Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlanan Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde yaptırılan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi inşaatının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ve önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi. Cami ve külliyenin 2025 yılı Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenilirken cami içi ve çevresinde bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor.

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nde 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, caminin Ramazan'da ibadete açılmasını hedeflediklerini belirterek "Orada şehrimizin çok önemli bir yaşam alanı oluşuyor. Bu alan şehrimizin simgesi olan büyük bir camimizin etrafında oluşuyor. Bizim birinci hedefimiz bir aya kadar bütün peyzaj çalışmasını tamamlayıp hizmete almak. Orada diğer ünitelerimizle beraber doğu ve batı duraklarını teşekkül ettirdik. İkinci hedefimiz de Ramazan'da camimizi ibadete açmak. Önceki dönem Bakanımız Erdoğan Bayraktar abimizle de görüştük, işi de sıkıca takip ediyoruz. Hedefimiz bir an önce orasını düzenleyip vatandaşlarımızla buluşturmak" diye konuştu.

15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olacak.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgah alanı içerisinde yaklaşık 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.

Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Ramazan’da İbadete Açılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Ramazan’da İbadete Açılacak - Son Dakika

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