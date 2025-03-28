TRT Ortak Yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" Ön Gösterimi Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TRT Ortak Yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" Ön Gösterimi Ankara'da Yapıldı

TRT Ortak Yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" Ön Gösterimi Ankara\'da Yapıldı

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden biri olan "Akıllı Tavşan Momo", ilk sinema filmiyle vizyona girdi. Beyazperde öncesi filmin ön gösterimi Ankara'da yapıldı. TRT ortak yapımı film, izleyenlerden tam not aldı.

28.03.2025 15:48
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TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filmi, izleyici ile buluştu. Vizyon öncesi Ankara'da düzenlenen ön gösterimde izleyiciler filmin macera dolu atmosferi ile tanıştı.

Ön gösterim öncesi katılımcılar, filmin beste ve düzenlemeleri Musa Göçmen'e ait olan şarkılarını, Musa Göçmen Orkestrası ve seslendirme sanatçılarının performansı ile dinleme fırsatı buldu.

İzleyicileri yepyeni mekanlar ve karakterlerle tanıştıran TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle hem çocukların hem de büyüklerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

TRT Ortak Yapımı 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Ön Gösterimi Ankara'da Yapıldı

EVRENSEL TEMALARI İŞLİYOR

Beş yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan film, çocukların hayal gücüne hitap eden büyüleyici bir hikaye sunuyor. Dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyen film, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi çocuklara anlatmayı amaçlıyor. Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli görsel ve işitsel bir şölen sunuyor. Yapım sürecinde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 150'den fazla animatörün görev aldığı filmin yapımcılığını Yusuf Tanık ve Mustafa Karayer üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan'ın oturduğu animasyon filmin öyküsü Gül Ebru Turna'ya senaryosu ise Serap Özgür'e ait.

FİLMİN KONUSU

Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.

Kültür Sanat, Sinema, Ankara, Çocuk, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT Ortak Yapımı 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Ön Gösterimi Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT Ortak Yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" Ön Gösterimi Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
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