Tunceli'de Motofest Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'de Motofest Etkinlikleri Devam Ediyor

Tunceli'de düzenlenen Motofest etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli, Pülümür vadisini gezdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen motor tutkunları, doğa harikası Tunceli'yi keşfetmeye devam ediyor. Etkinlikte konuşan katılımcılar, Tunceli'nin güzelliklerini ve tabiat harikalarını övdü.

29.06.2024 14:31
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Tunceli'de motofest etkinlikleri sürüyor

Yüzlerce motosikletli Pülümür'ü turladı

TUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Motofest etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli, Pülümür vadisini gezdi.

Tunceli'de 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Motofest kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen motor tutkunları, doğa harikası Tunceli'yi keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce motosikletli, etkinliğin 3'üncü gününde Pülümür vadisini gezdi.

Erzincan'dan gelen Selçuk-Sibel Atasoy çifti, "Perşembe günü Tunceli'deki Motofest etkinliğine geldik. Eşimle birlikte Tunceli valisi, Pülümür, Ovacık gibi yerlerdeki güzel ve nezih ortamları gördük. Gerçekten gezilmesi gereken tabiat harikaları olan çok güzel bir yer. Tüm vatandaşlarımızı fırsat bulduklarında gelip görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Şu anda tam bir düğün ortamı var"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer fatih Özsoy ise "Tunceli'de kendisi de motosiklet tutkunu olan valimiz ile birlikte bu organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlenmiştir. Türkiye Motosiklet Platformu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Tunceli özellikle doğa harikası, cennet ilimizde bu güne kadar keşfedilmemiş birçok nokta vardı. Zamanında buradaki olumsuz durumlardan dolayı insanlar gelmeye korkuyordu. Şunu söyleyebilirim, şu anda tam bir düğün ortamı var. Bu huzur ortamında herkesin buraya gelebilmesi gerekiyor. Burada düzenlenen ilk festivale katıldık. Buranın bir cennet olduğunu keşfettik. İnanılmaz güzel rotalar var. Bir motosikletçinin hayalini kurduğu yurt dışında bile göremeyeceğimiz güzel rotalar var burada, bunlara sahibiz. Böyle bir organizasyona katıldık buraya gelen binlerce motosikletçinin tanıtımı ile insanlar burayı görmek için can atacaklar. Biz çok memnun kaldık, inşallah önümüzdeki yıllarda da hep birlikte burada olmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük motor organizasyonunu gerçekleştirmenin keyfi içindeyiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Akülke de "Burada olmamızın nedeni, 27-30 Haziran arasında yapacağımız organizasyonun ikinci gününde biz, Tunceli Motofest, Türkiye Süper Enduro, ATV Kupası ve Mototur kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosikletçilerin katılımı ile dün ovacık gözeler turunu gerçekleştirdik. Bugün de Pülümür merkezdeyiz. Pülümür'ün doğal güzelliklerinin içindeyiz. Gerçekten inanılmaz bir vadiden geldik. Türkiye'nin dört bir yanında olmaya devam edeceğiz. Tunceli'de özelikle motosiklet gruplarının kulüplerinin Türkiye'nin dört bir yanından gelmesi bizleri çok mutlu etti. İnşallah kazasız belasız organizasyonumuzu bitirir arkadaşlarımız evlerine giderler. Bizim için en önemli koşul o. Bir taraftan da organizasyonumuz devam ediyor. Bugün Türkiye Süper Enduro Şampiyonasının ikinci ayağı Tunceli ören yerind başlıyor. Yarın finallerle devam edeceğiz. Bugün konserimiz olacak. Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu'nun en büyük organizasyonunu gerçekleştirmenin keyfi içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de Motofest Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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