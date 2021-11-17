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Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı

17.11.2021 10:58

Tunceli'de yaban hayatı takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; bozayı, vaşak, kurt ve yaban keçisi gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.

Tunceli'de yaban hayatı takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; bozayı, vaşak, kurt ve yaban keçisi gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Sarp dağların, derin vadilerin ve ormanlık alanların bulunduğu kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince 2011 yılından beri yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyon takibi ve korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede Munzur Vadisi Milli Parkı başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Ovacık, Mazgirt, Nazımiye, Pülümür ve Pertek ilçesi kırsalında yaban hayatı varlığını görüntülüyor.

Fotokapanlara birçok canlı türü yakalandı

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü personelince belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara son bir yıl içerisinde bozayı, yaban kedisi, kurt, vaşak, tilki, yaban domuzu, tavşan, baykuş ve yaban keçisi gibi birçok canlı türü yakalandı.

Doğada çok nadir görülen yaban kedisi ile domuz ve kurtların yiyecek arayışını kaydeden fotokapanlar, bölgede kaçak avcılığa karşı da kullanılıyor.

DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, Tunceli'nin yaban hayatı açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için çalışmalar yaptıklarını belirten Çörtük, bu canlı türlerinin gelecek nesillere de aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yaban hayatının üremesi, göçü ve davranışları izleniyor

Kentteki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için fotokapan kullandıklarını dile getiren Çörtük, "Bizler fotokapanlarımızı sadece envanter çalışmasında kullanmıyoruz. Bu cihazlardan elde ettiğimiz görüntüler ile yaban hayatının beslenmesi, üremesi, göçü ve davranışları hakkında bilgi sahibi oluyoruz." dedi.

Kentte su ve yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için de her mevsim çalışma yürüttüklerini ifade eden Çörtük, şöyle konuştu:

"İlimizde kışın yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayatını destek olmak amacıyla 27 ton yemleme çalışması yaptık. Yazın da su kaynaklarının olmadığı yerlerde bulunan yaban hayatı içinde 17 farklı yerde hayvan sulama çeşmesi yaptık. Tabi ki biz yaptığımız bu çalışmaların başarılı olup olmadığının takibi açısından da bu bölgelere fotokapan kuruyoruz."

Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı

Fotokapanlar, Tunceli, Türkiye, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika


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