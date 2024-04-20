Turistik Diyarbakır Ekspresi davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turistik Diyarbakır Ekspresi davul zurna eşliğinde karşılandı

Ankara-Diyarbakır güzergahında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, Diyarbakır Tren Garında davul zurna eşliğinde halayla karşılandı. Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, 1051 kilometrelik hat uzunluğunda işletilecek ve 180 kişi kapasiteli olacak. Yolcular, çiçek takdim edilerek ve davul zurna eşliğinde halayla karşılandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, trenin kent turizmine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

20.04.2024 23:00
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Turistik Diyarbakır Ekspresi davul zurna eşlinde karşılandı

DİYARBAKIR - Ankara-Diyarbakır güzergahında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, Diyarbakır Tren Garında davul zurna eşliğinde halayla karşılandı.

1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan 180 kişi kapasiteli Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Tarihi Ankara Garı'ndan dün hareket etmişti. Bu sezon ilk seferine başlayan tren, saat 16.15'te Diyarbakır'a ulaştı.

Yolcular, davul zurna eşliğinde halayla karşılandı, yolculara çiçek takdim edildi. Yolcular, bir süre halaya dahil olarak oynayanlara eşlik etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demir Yolları ile hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri ve kendileri içinde önemli bir proje olduğunu söyledi.

"Mezopotamya ekspresi diyoruz. Sadece Diyarbakır değil, aynı zamanda güzergahta Malatya, Elazığ ve Kayseri'de, buralarda da 3'er, 4'er saat durarak oranın da turizmine katkı koyan bir projeden bahsediyoruz" diyen Kaya, "Buraya geldikten sonra bir gece konaklıyor. 9 vagonlu bir trenin yolcularının bir kısmı da sadece aynı gün dönmeyecek. Burada kalıp, Diyarbakır'ı tanıyıp başka ulaşım araçlarıyla da dönebilecekler. Kent turizminin tanıtılması, kent turizmine katkı anlamında çok çok önemli" dedi.

Bu 3 aylık süre içerisinde yapıldıktan sonra daha sonra hangi aylar içerisinde yapılacağı, nasıl devam edeceğiyle ilgili de oda ve Devlet Demir Yolları'nın ortak çalışmaları ile belirleneceğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hem gastronomimizi gösteriyoruz, hem burada konaklamaları ile ilgili destekler veriyoruz, burayı tanımalarını istiyoruz. Bu 3 aylık deneme süreci bizler içinde önemli. İlgiye bakarsak bütün kompartımanlar dolu geldi. Gidişte de aynı şey olacak. Oraya da yoğun talep var. Bölgeden Ankara'ya, Kayseri veya Malatya'ya gidip oraları tanımak isteyen Diyarbakırlı hemşehrilerimizi de buna davet ediyoruz. Buradan Ankara'ya gidişle de yoğun bir talep var. Bu da bizi sevindiriyor."

Misafirleri; Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Sebahattin Genç, turizm temsilcileri ve çok sayıda davetli karşıladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Turistik Diyarbakır Ekspresi davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika

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