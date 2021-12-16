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"Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı

16.12.2021 20:59
"Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 28 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'da halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 28 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'da halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'dan sonra Erzurum'a geldi.

Saat 18.35'te Erzurum Tren Garı'na ulaşan ve burada davul zurnayla, halk oyunları gösterisiyle karşılanan yolculara kentin yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi.

Bazı yolcular halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonuyla kaydetti, bazıları da halay çekerek eğlendi.

Yolcular, yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Kars'a hareket edecek.

Yolculardan Evgi İsmil Avcı, turistik trenle ilk defa yolculuk yaptığını belirterek, "Yolculuk çok güzel geçiyor, ilk olmak güzel, Erzurum'da çok güzel karşılandık. Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler gibi mekanları gezip cağ kebabı yiyeceğiz. Kesinlikle böyle gezileri herkese tavsiye ederim." dedi.

Yusuf Katırcı da Mersin'de yaşayan Malatyalı iş insanları grubu olarak çıktıkları yolcuğun çok keyifli geçtiğini ifade etti.

Erzurum'da davul zurnayla karşılandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Katırcı, "Mola süresince cağ kebabı yedikten sonra rehberlerin yönlendirmesiyle kenti ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

İş insanı Hüseyin Kış da salgın sonrası ilk defa rahat ve konforlu seyahat ettiklerini belirterek, seferlerin yeniden başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı

Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzurum, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Turistik Doğu Ekspresi' yolcuları Erzurum'da davul zurnayla karşılandı - Son Dakika


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