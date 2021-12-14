Türk kilim motifleriyle süslenen bakır eşyalara yurt dışından yoğun talep - Son Dakika

Osmanlı ve Selçuklu'nun halı motifleriyle süslenen Erzincan'ın tescilli bakır eşyaları, yurt dışına da pazarlanıyor.

Anadolu'da geçmiş yıllarda mutfak gereçleri arasında önemli bir yere sahip olan ancak son yıllarda gelişen teknoloji ile evlerde süs eşyası olarak kullanılmaya başlanan el işlemeciliği bakır ürünler, yoğun talep görüyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle 25 Haziran 2001'de "Erzincan Bakır imalat ve el işlemeciliği sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği sanatı, kentte yaygın yapılıyor.

Ateşle yumuşatılıp torna tezgahlarında değişik kalıplara sokulan bakırlara hayat veren ustalar, zımparalama, parlatma ve kalaylama işleminden geçirdiği malzemeleri, Selçuklu, Osmanlı dönemleri ile özel tasarlanan Türk kilim motifleriyle süslüyor.

Hünerli ellerde işlenen bakırlar evleri süslüyor

Asırlarca mutfak malzemeleri, takı ve aksesuar olarak kullanılan bakır eşyalar, ustaların hünerli ellerinde otantik mekanların ve evlerin vazgeçilmez süslemeleri arasında bulunuyor.

Kış aylarında internet üzerinden gelen talepleri karşılamaya çalışan kentteki bakırcı esnafının ürettiği ürünler, yöreye gelen gurbetçilerin yanı sıra internet ve sosyal medya üzerinden yapılan talepler doğrultusunda Almanya, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine satılıyor.

Bakırcılar Çarşısı esnaflarından İsmail Taş, AA muhabirine, insanların her geçen gün bakır eşyalara daha fazla rağbet gösterdiğini söyledi.

Bakır sanatını kentte yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Bakırın değeri insanlarımız tarafından biliniyor. Hem sağlık açısından hem de görsel açıdan oldukça kıymetli bir maden. Yurt dışından gelen müşterilerin bakıra rağbeti oldukça fazla. Biz beğendikleri ürünler varsa kargo ile yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle kış aylarında satışlarımız internet ortamında daha fazla oluyor. Kışın ciromun yaklaşık yüzde 70-80'lik kısmını yurt dışına pazarlama ile karşılıyorum."

Taş, özellikle Türk kilim motiflerini bakır tepsiler üzerine nakşettikleri ürünlere yurt dışından büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

"Bakır eşyalar özellikle evlerde çok ilgi çekiyor"

Bakır eşyaların daimi müşterilerden Eyüp Ayhan ise sık sık Erzincan'da Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen yeraltı çarşısına hediyelik eşya almaya geldiğini anlattı.

Ürünleri süs eşyası ve mutfak gereçleri olarak kullandığını belirten Ayhan, "Bazen de aldığımız bakır ürünleri şehir dışında bulunan eşimize, dostumuza hediyelik eşya olarak da götürüyoruz. Çok fazla beğeniliyor ve ilgilerini çekiyor. Tabii bazen de daha farklı çeşitlerini bizden talep ediyorlar. Biz elimizden geldiğince talep edilen bakır ürünleri buradan satın alarak şehir dışına gönderiyoruz. Bakır eşyalar özellikle evlerde çok ilgi çekiyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ezgi İlbay da Yozgat'ta bulunan ailesine süs eşyası almak için çarşıya çıktığını ifade ederek, "Bakır eşyalar evimize farklı bir hava katıyor ve ayrı bir atmosferi veriyor. Biz bakırcılar çarşısına genelde evimize süs eşyası almak için geliyoruz. Bakır eşyalar evimizde en değerli eşyalar arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.