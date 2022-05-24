"Türk Mutfağı Haftası"nda Bursa'ya özgü tahinli pide ikramı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası"nda Bursa'ya özgü tahinli pide ikramı

24.05.2022 16:51
"Türk Mutfağı Haftası"nda Bursa'ya özgü tahinli pide ikramı

Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara, kentin coğrafi işaretli lezzeti tahinli pide ikram edildi.

Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara, kentin coğrafi işaretli lezzeti tahinli pide ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Tophane Okçu Baba Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Programda, Bursa'ya özgü 100 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen "tahinli pide" ikramında bulunuldu.

Vatandaşlar, mayalı hamurun üzerine tahin ve şeker dökülmesiyle hazırlanan ve hem görüntüsü hem de tadıyla yaz kış özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi arasında yer alan lezzetin ikram edildiği standın kurulduğu alanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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