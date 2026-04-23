Türk ve Azeri kardeşler 23 Nisan coşkusunu Çameli\'nde birlikte yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Denizli'nin Çameli ilçesinde büyük bir coşkuyla Başkan Cengiz Arslan'ın davetlisi olarak Çameli'ne gelen Azerbaycanlı öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu Türk kardeşleriyle birlikte yaşadı.

Çameli'nde düzenlenen 23 Nisan kutlama programa Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca Azerbaycan'ın Bilesuvar Rayonu'ndan gelen Mübariz İbrahimov Tahsil Kompleksi öğretmen ve öğrencileri de programa katılarak etkinliğe uluslararası bir anlam kazandırdı.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve öğretmenler eşliğinde hazırlanan gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Azerbaycanlı öğrencilerin kendi kültürlerine özgü sergilediği performanslar ise etkinliğe renk kattı ve izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünde düzenlenen etkinlik, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirdi. Çameli'nde gerçekleştirilen kutlamalar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Program boyunca bayram coşkusu ve birlik mesajları ön plana çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ruhuna yakışan bir kutlamaya imza atan Türk ve Azeri öğrencileri tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünde, başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ