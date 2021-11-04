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Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi - Son Dakika

Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi

04.11.2021 21:51

Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi Gaziantep'te yaşayan Fatih Gökgöz, emekli olduktan sonra Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir meslek arayışına girdi.

Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Fatih Gökgöz, emekli olduktan sonra Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir meslek arayışına girdi. Uzun süren arayışın ardından Gökgöz, Uzak Doğu'da üretilen ahşap zeka oyunları üretiminin Türkiye'de kimse tarafından yapılmadığını fark ederek, büyük çabalar sonucu Gaziantep'te dükkan açtı. Gökgöz, Türkiye'de ilk olan dükkanında sattığı ahşap oyunlarla insanların bakış açılarına, çocukların zeka gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Uzun yıllar süren iş hayatından emekli olduktan sonra uzun süre Türkiye'de kimsenin yapmadığı ve insanlara katkı sağlayacak bir meslek arayışına giren Fatih Gökgöz, sadece Tayland, Hindistan ve Endonezya'da ilkel yöntemlerle, el emeğiyle üretilen ahşap oyunlarını getirerek Gaziantep'te dükkan açtı. Ahşap zeka oyunlarının çocuklarda zeka gelişimi, mukayese yeteneği gibi birçok faydasının olduğunu söyleyen Gökgöz, ayrıca bazı doktorların ahşap zeka oyunlarını Alzheimer hastalarına da önerdiğini belirtti.

"Türkiye'de yapılmayan bir meslek arıyordum"

Emekli olduktan sonra Türkiye'de yapılmayan ve insanlara faydası dokunacak bir iş arayışına giren Fatih Gökgöz, Uzak Doğu'da üretilen ve Türkiye'de olmayan ahşap zeka oyunlarını ülkeye getirdiğini belirterek, "Uzun süre kendi kendime Türkiye'de yapılmayan, kimsenin yapmadığı ve insanlara faydası olacak bir iş düşünüyordum. Uzak Doğu'da ahşap zeka oyunları adında ülkemizde olmayan bir iş olduğunu gördüm. Bir şekilde Uzak Doğu'ya gittim ve şu anda da oradan ülkemize bunu ithal eden Türkiye'deki tek firmayım. Benden sonra bu işi Uzak Doğu'nun haricinde dünyada yapan Prag ve Londra'da 2 kişi var ancak onlar plastik ve metalden yapılma zeka oyunlarının da satışını gerçekleştiriyorlar. Bense sadece ağaçtan yapılmış olan zeka oyunlarının satışını gerçekleştiriyorum" dedi.

"Bu oyunların birçok faydası var"

Ahşap zeka oyunlarının özellikle çocuklar ve Alzheimer hastalarına yönelik birçok faydasının olduğunu dile getiren Gökgöz, "Bu işin adı tam olarak ahşap zeka oyunları olarak geçiyor. Bu oyunlar insanlara üç boyutlu bakış, problem çözme, sabır, şekilleri ayırt edip kıyaslama, mukayese yeteneği kazandırıyor. Oyunları oynayan çocuklar, ayrıntıyı görmeyi öğreniyor ve küçük ayrıntıları daha kolay bir şekilde fark edebiliyor. Ayrıca bu oyunu oynayan çocuklar, okul hayatlarında daha başarılı oluyor ve imtihanlarda daha başarılı bir sonuç elde edebiliyor. Ayrıca bazı doktorlar Alzheimer hastalarına basit olarak nitelendirdiğimiz ahşap zeka oyunlarını öneriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dünyada sadece 3 ülkede el emeğiyle üretiliyor"

Ahşap zeka oyunlarının sadece Tayland, Hindistan ve Endonezya'da ilkel yöntemlerle üretildiğini söyleyen Fatih Gökgöz, ürünlerin üretiminin uzun yıllar aldığını ifade ederek, "Bu oyunlar dünyada sadece Tayland, Hindistan ve Endonezya'da üretiliyor. Bu üç ülkeyle de çalışıyorum ve o ülkelere gidiyorum. Bu ülkelere gitmek baya zor oluyor çünkü mesafeler çok uzun. Ayrıca bu oyunların hiçbiri bizim ülkemizdeki gibi teknolojik atölyelerde veya tesislerde üretilmiyor. Oyunların hepsi o ülkelerdeki genç kızların ilkel ekipmanlarıyla, el emeğiyle üretiliyor. Onun için bu oyunlara ulaşılması çok zor oluyor. Örneğin bir sipariş verdiğinizde o siparişinizin hazırlanması 1 yıl sürüyor. Hazırlandıktan sonra gidip, alıp getiriyorsunuz. Daha sonra bu oyunların hepsinin insan sağlığına zararlı olmadığını, çocuklara zararlı olmadığına dair Türkiye'deki laboratuvarlarda rapor alıyorsunuz. Bütün oyunlarımızın Türkiye'deki laboratuvarlardan alınmış raporları var. Buradaki oyunlarda kullanılan ağaçların her biri dünyanın en kıymetli ağaçlarından üretiliyor. Örneğin tik ağacından, Hint gül ağacından üretilen ahşap zeka oyunları var. Tik ağacı dünyada suya dayanıklı en iyi ağaçlardan birisidir. Aynı zamanda tik ağacından üretilen ahşap zeka oyununu oynadığınızda, çıplak ayakla toprağa basmış gibi üzerinizdeki negatif enerjiyi yere vermiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi
Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi
Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi
Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de ilk dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi - Son Dakika


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