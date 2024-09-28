Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 Şehirde!

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 20 şehirde"

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin galası gerçekleşti

9 gün boyunca 500'ü aşkın etkinlik İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleşecek

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde 9 gün boyunca 110'dan fazla noktada, 500'ü aşkın etkinlik sanatseverlerle buluşacak. 2025 yılı itibarıyla Kültür Yolu Festivali rotamıza eklenen Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri ile festival coşkumuz tam 20 şehrimizde yaşanacak" dedi.

28 Eylül'de başlayacak olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe sanat ve siyaset dünyasından birçok isimin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. İstanbul Kültür Yolu Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13'üncü durağı olarak gerçekleşecek.

Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonunu benimsediklerini ifade etti. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni bu vizyonla hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, "Her alanda sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Festivalimiz, kültür ve tarihimizin, medeniyet mirasımız ile geleceğe miras bırakmak için ürettiğimiz ve inşa ettiğimiz modern eserlerin topyekun ulusal ve uluslararası vitrine çıkarıldığı bir sahnedir. Göbeklitepe de bu sahnededir, Atatürk Kültür Merkezi de" dedi.

Festivalin çok geniş kapsamlı olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Halk ve sanat müziğimiz de gastronomimiz de dijital sanat da geleneksel olan da hepsi festivalimizde kendine yer bulmaktadır. 7 bölgemizde bugün 16 şehrimizin kültür varlığı, tarihi ve coğrafi zenginliği yine gözler önüne serilmektedir. Turizmdeki ürün çeşitliliğimizi, bu çeşitliliği barındıran şehirlerimizi, aktif bir şekilde tanıtmak, göstermek ve deneyimletmek istiyorsak, Türkiye Kültür Yolu Festivali bu hedefe ulaşmamızı sağlayan bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

9 gün boyunca 500'ü aşkın etkinlik festivalde

Festival ile ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde 9 gün boyunca 110'dan fazla noktada, 500'ü aşkın etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Konserlerle müziğin bütün renkleri, sergilerde sanatın bütün formları, söyleşi ve atölyelerle bilgi ve deneyimin derinliği, şehrimizin Michelin Rehberi'ne girmesini sağlayan gastronomik özgünlük ve çeşitlilik, çocuklarımızın hayatına kültür ve sanatın kapsını açacak etkinlikler İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 20 şehirde"

Gelecek yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde yaşanacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Gelecek sene yine dünya çapında çok özel işler ve isimler ülkemizde ağırlanacak. 2025 yılı itibarıyla Kültür Yolu Festivali rotamıza eklenen Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri ile festival coşkumuz tam 20 şehrimizde yaşanacak. Bu da çok daha fazla sayıda insanımızın Kültür Yolu Festivali ile tanışması anlamına geliyor. Bu yıl şu ana kadar festivalimizi gerçekleştirdiğimiz tüm kentlerde hem ticari hem de sosyal hareketliliğin adeta tavan yaptığını gördük. Şehir dışından gelenler festival coşkusuna katılırken kentin ticari hayatına da önemli bir ivme kazandırdı. Bu durumun yeni şehirlerimiz için de aynı şekilde gerçekleşeceğine eminim" dedi.