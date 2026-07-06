Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi film arşivini erişime açtı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, arşivde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO Zirvesi'ne katıldığı görüntüler bulunuyor.
Arşivlerde ayrıca, dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici görüntüler yer alıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türkiye'nin NATO Arşivi Erişime Açıldı - Son Dakika
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