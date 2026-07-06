Türkiye'nin NATO Arşivi Erişime Açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin NATO Arşivi Erişime Açıldı

06.07.2026 13:20
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Kültür Bakanlığı, NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen film arşivini erişime sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi film arşivini erişime açtı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, arşivde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO Zirvesi'ne katıldığı görüntüler bulunuyor.

Arşivlerde ayrıca, dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici görüntüler yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin NATO Arşivi Erişime Açıldı - Son Dakika

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