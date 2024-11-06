Türkiye'nin Tanıtım Filmleri 200 Ülkede Yayınlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin Tanıtım Filmleri 200 Ülkede Yayınlandı

ABD seçimleri sırasında Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri uluslararası kanallarda tanıtıldı.

06.11.2024 19:28
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ABD'nin seçim yayınlarında Türkiye'nin tanıtım filmleri 200'den fazla ülkede izlendi

ANKARA - ABD'deki başkanlık seçimi sürecinde Türkiye, uluslararası haber kanallarında yayınlanan tanıtım filmleriyle dikkat çekti. 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluşan bu filmler, Türkiye'nin turistik merkezlerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıttı.

5 Kasım'da gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimi sürecinde Türkiye, benzersiz turizm destinasyonlarını küresel sahnede bir kez daha gözler önüne serdi. Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmleri, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştu. Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan "How to be Cool in İstanbul," " Bodrum," "Kapadokya", "Deliciously Türkiye", "Sustainability", "Arkeoloji", "Güney Doğu" ve "Turkish Riviera" konulu filmler hem ülkemizin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sundu.

27 Haziran'da ABD'nin önde gelen haber kanalı CNN Domestic ve CNN International'da aynı anda yayınlanan Biden-Trump münazarasında, ABD tarihinde ilk defa münazara arasına reklam alınmış ve bu fırsatta ilk reklam "İstanbul is the New Cool" olmuştu. Ardından 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesinde ve reklam aralarında "How to be Cool in İstanbul" filmi yayınlanarak, ABD'de geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye, bu etkin tanıtım stratejisiyle turizm potansiyelini uluslararası sahnede en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Türkiye'nin turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı da sürdürüyor. Başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir süreçte Türkiye'nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanması, ülkemizin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Tanıtım Filmleri 200 Ülkede Yayınlandı - Son Dakika

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