Türkiye ve Macaristan Arasında Futbol Sergisi Açıldı

Türkiye ve Macaristan arasındaki köklü dostluğun simgesi olarak düzenlenen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde iki ülkenin futbol tarihindeki ortak noktaları anlatan sergi açıldı.
"Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada" isimli sergi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği himayesinde, Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve Macar Kültür Merkezi'nin işbirliğinde hazırlandı.
Açılışa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Genel Müdürü İstvan Igloi-Nagy, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Aydoğdu, Macar Spor Müzesi eski müdürü ve serginin küratörü Dr. Lajos Szabo ile çok sayıda futbolsever katıldı.
Sergi, Türk ve Macar futbolunun geçmişten bugüne uzanan hikayesine, iki ülke arasında futbola ilişkin tecrübe ve dostluklara görsel materyallerle ışık tutuyor.
Ziyaretçiler, eski karşılaşmalara ilişkin fotoğraflar, forma ve ekipmanların yanı sıra futbolcuların kişisel eşyalarını inceleyerek, iki ülkenin ortak futbol tarihini yakından gözlemleme imkanı buluyor.
Açılışta konuşan Büyükelçi Ekşioğlu, "Bu sergi, Türkiye ve Macaristan'ın sadece futbol alanında değil, kültürel ve insani değerler açısından da ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Yeşil sahada kardeşliğimizi ve dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Sergide, 20'nci yüzyılın başından itibaren iki ülke arasında oynanan önemli maçların yanı sıra Türk ve Macar futbolcuların birlikte ter döktüğü kulüplere de yer veriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ferencvaros gibi köklü spor kulüplerinde görev almış futbolcu ve teknik direktörler ile "efsanevi futbolcuların" hayat hikayeleri anlatılıyor.
Ayrıca gençlere futbolun birleştirici gücü aktarılarak, iki ülke arasındaki dostluğun gelecek nesillere taşınmasına da katkıda bulunuluyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türkiye ve Macaristan Arasında Futbol Sergisi Açıldı - Son Dakika
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