"Uçan Hollandalı" operası, Sebastian Welker'in rejisi ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin, dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Yakup Çartık, koreografisine ise Emre Karaca imza atacak.
İDOB Korosunu Volkan Akkoç'un yöneteceği eser, 12 Ekim, 17 Ekim, 2 Kasım ve 6 Kasım'da sahnelenecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uçan Hollandalı Operası İstanbul'da - Son Dakika
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